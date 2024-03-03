عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«المالكي» يؤكد أهمية ربط الدول العربية برًا وبحرًا وجوًا لتفعيل التكامل التجاري العربي

قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية ، على بن إبراهيم المالكي ، إن المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجيستيات مارلوج 13 يعقد فى ظل ظروف استثنائية وتحديات يمر بها العالم.

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح مؤتمر مارلوج 13 التي ينظمه معهد الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 3-5 مارس الجاري.

أمطار خفيفة على الإسكندرية مع استمرار حركة الملاحة بالميناء

وأضاف "المالكي" أن تلك الظروف التي يمر بها العالم تلقي بظلالها علي المنطقة العربية ومن بين هذه الأزمات الحرب الروسية الأوكرانية ، مشيراً إلى أن تلك التحديات أدت إلي تهديدات في الطاقة والغذاء وارتفاع الأسعار وتهديد الإمدادات في السوق الدولية ، وتباطوء النمو العالمي وزيادة التضخم مشيراً إلي أنه من المتوقع أن يحدث تراجع في النمو العالمي بـ 4 تريليون دولار حتى 2026.

وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية: على الرغم من أن منطقتنا العربية كانت معبرا للتجارة الدولية، ومع ظهور التجارة الإلكترونية تغيرت الصورة لافتاً إلي أن القمم العربية أكدت على أهمية ربط الدول العربية برًا وبحرًا وجوًا لتفعيل التكامل التجاري العربي.

وأضاف" المالكي" أن صناعة النقل البحري واللوجيستيات لتحقيق هذا الهدف وهو التكامل التجاري العربي مشددا علي أن النقل البحري هو العمود الفقري وشريان التجارة العالمي ، وقال إن تطوير هذه الصناعة من شأنه احداث تأثير إيجابي علي اقتصاديات هذه الدول .

الاسكندرية الأكاديمية العربية الأمين العام المساعد الحرب الروسية الأوكرانية الدول العربية السوق الدولي الطاقة والغذاء المؤتمر الدولى اللوجيستيات النقل البحري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|تراجع حاد بأسعار الذهب خلال الساعات الأخيرة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

تراجعت 20% .. هبوط في أسعار اللحوم بالأسواق

2040 جنيها.. هبوط مفاجيء في أسعار الذهب اليوم بمصر

عكس التوقعات.. تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم

تراجع كبير لجميع الأعيرة.. سعر الذهب الآن في مصر

بشرة خير| انخفاض سعر الحديد اليوم.. والسبب رأس الحكمة

60 دقيقة للأمام.. حقيقة تغيير التوقيت قبل رمضان وموعد أذان المغرب والفجر

ترشيحاتنا

تركيا: حان الوقت لبدء محادثات وقف النار بين أوكرانيا وروسيا

هشام آمنة: استرداد 288 ألف متر وإزالة 432 حالة تعد على الأراضي

مجلس الشيوخ يحيل 11 اقتراحا برغبة إلى الحكومة

التموين: 12 فرصة استثمارية جديدة في 8 محافظات على مساحة 404 أفدنة

بعد توقيع الصفقة الاستثمارية الأكبر| انخفاض في أسعار هذا النوع من السيارات.. إيه الحكاية ؟

بالإنفوجراف... نتائج مبشرة لنجاح منظومة التطوير الشامل لقطاع الغزل والنسيج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصوص السحري .. صاحب عربية يكشف سر المهنة وتحويجة طبق الفول|اعرف الطريقة

مش هيكلفك 20 جنيه.. طريقة عمل السوبيا في المنزل بمكون سر المحلات

تعذيب ورفض الذهاب للمستشفى| نجل حلمي بكر يتهم أرملة الفنان.. وهذه تفاصيل جديدة

شمس الكويتية بشعر غجري تثير الجدل بإطلالة جريئة

فيديو

قبل تشييع جثمانه.. أرملة حلمي بكر تكشف لحظاته الأخيرة وترد على أقاربه.. فيديو

فستان خطيبة مسلم يضعه في مأزق

المصرية ميساء خليفة.. الشعب المغربي يطالب بمنحها الجنسية.. ما السبب؟|فيديوجراف

دراما رمضان 2024| طرح البرومو الرسمي لمسلسل الحشاشين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أمنية عبد الرحمن التي لم يعلنها أمام الرئيس

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ