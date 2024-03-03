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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمطار خفيفة على الإسكندرية مع استمرار حركة الملاحة بالميناء

صدى البلد

تعرضت الإسكندرية صباح اليوم /الأحد/ لأمطار خفيفة لم تؤثر على حركة سير المواطنين وذلك تزامنا مع نوة "السلوم"، واستمرت حركة الملاحة ومغادرة ووصول السفن ورسوها على أرصفة ميناءي الإسكندرية والدخيلة وشحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات بشكل طبيعي ومنتظم.


واتخذت جميع الأجهزة الخدمية وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، جميع الاستعدادات لمواجهة ظروف الطقس، مع تطهير الشنايش وتمركز سيارات ومعدات الصرف الصحي بالأماكن الساخنة لكسح وتصريف أي تراكم لمياه الأمطار.


ووجه رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية نهاد شاهين، مركز عمليات الميناء والخدمات البحرية باتخاذ الإجراءات اللازمة وتلقي أية إشارة استغاثة من السفن أو البواخر لضمان سرعة الانتقال وحفاظا على الأرواح والممتلكات والمسطح المائي.


يذكر أن الإسكندرية تتعرض حاليا إلى نوة "السلوم" وهي ممطرة وتستمر لمدة يومين تصاحبها رياح جنوبية غربية.
 

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