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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عضو بالشيوخ: الضمان الاجتماعي الموحد إنجاز.. والدولة المصرية ليست بعيده عن مواطنيها

النائب طارق عبد العزيزعضو
النائب طارق عبد العزيزعضو مجلس الشيوخ

أشاد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ بقانون الضمان الاجتماعي الموحد ووصفة بالانجاز ، مؤكدا أن القانون علي درجة كبيرة من الأهمية، لكل من اعتقدوا أنهم بعيدين ، فنقول لهم الدولة المصرية ليست بعيدة عن مواطنيها وتدعمهم بكل قوة .

وأضاف عبد العزيز خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم أثناء مناقشة تقريراللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي  ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ، بأننا نواب الريف كان لدينا الكثير من المشكلات في معاش تكافل وكرامة وفي عدم وجود معايير محدده للعجز واسس الاضافه ، وكذلك ما كنا نعاني منها في تقديم التظلمات ومايثار عن الشك في وجود حيازه زراعيه من عدمه، جميعها القانون سيققا من مشكلاتها .

ولفت عبد العزيز إلي أن هذا الشهر مارس شهد انحياز للفئات التي اكد الدستور علي رعايتها ، وخاصة أن الرئيس السيسي منذ أيام حظي قادرون باختلاف برعاية غير مسبوقة ، واليوم وفي نفس الشهر نناقش قوانين تهم محدودي الدخل والفئات الغير قادرة علي الكسب .

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