تحرك برلماني بشأن ضعف الخدمات المقدمة في المستشفيات الجامعية

تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن كثرة شكاوى المرضى من ضعف الخدمات المقدمة في المستشفيات الجامعية، وبالأخص مستشفى أبو الريش وأبو الريش الياباني.

وأوضحت "سعيد"، خلال طلبها، أنه "لطالما سعت الدولة المصرية لتوفير خدمة صحية للمواطن المصري، وكانت أحد أهم أولويات قيادتنا السياسية هي دعم القطاع الصحي،

إلا أنه لوحظ عدم تعاون القائمين على منظومة المستشفيات الجامعية، ما أدى إلى تفاقم العديد من المشكلات وتأخير الحالات والتي عند سؤالهم عنها لم تكن هناك إجابات وكأن المريض يطلب ما ليس له".

وطالبت عضو البرلمان بحضور مسئولي المستشفيات الجامعية ومديري مستشفي أبو الريش وأبو الريش الياباني للوقوف على أسباب ضعف الخدمة وصعوبة التحصل عليها أو على مبررات واضحة لهذا التأخر، على أن يناقش في لجنة الصحة بمجلس النواب.

