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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مطربة الأوبرا.. فرح الديباني المصرية الوحيدة الحاصلة على جائزة المرأة العربية 2024

صدى البلد

حصلت مطربة الأوبرا المصرية العالمية فرح الديباني على جائزة "المرأة العربية لعام 2024" في حفل أقيم بالعاصمة البريطانية، لندن، وذلك لجهودها في مجال التبادل الثقافي.

 وتم ترشيح الديباني من بين كثيرين آخرين لهذه الجائزة، واختارها مجلس أمناء منظمة لندن العربية لجائزة هذا العام. كما حصلت على هذة الجائزة شخصيات عربية بارزة من قبل، مثل الأم تريزا وماجدة الرومي وغيرهما. 

وتعد فرح الديباني الشخصية المصرية الوحيدة التي حصلت علي هذة الجائزة هذا العام. وبعد تسلمها للجائز، عبرت الديباني عن امتنانها وشكرها للمنظمة لدعمهم للمرأة العربية. 

وحضر حفل توزيع الجوائز شخصيات بريطانية وعربية بارزة مثل نصرت غاني ، وزيرة الدولة البريطانية لشؤون الأعمال والتجارة، وبارعة علم الدين، الصحفية اللبنانية العالمية، والشيخ فواز الخليفة، عميد لمجلس السفراء العرب في لندن وكان ذلك بحضور أيضا السفير المصري في لندن سعادة السفير شريف كامل. بالإضافة إلي العديد من الأميرات العربيات من قطر والسعودية والبحرين أيضًا.

 وفي اليوم التالي للحفل، ألقت الديباني كلمة لها كما كانت متحدثاً في إحدى جلسات الدورة الأولى لقمة المرأة العربية في لندن، والتي نظمتها منظمة لندن العربية أيضاً، والتي عقدت في لانكستر هاوس. 

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