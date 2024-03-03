شبانة: مفيش تواصل بين محمد صلاح وحسام وإبراهيم حسن

علق الإعلامي محمد شبانه علي حقيقة وجود خلاف بين المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم الكابتن حسام حسن ونجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

وقال شبانة في برنامجه الاذاعي: "من الواضح أن الأزمة مستمرة بين محمد صلاح وحسام حسن، لأن مافيش تواصل مع محمد صلاح ".

وأضاف: “بعد إعلان قائمة المحترفين المنضمين للمعسكر المقبل لمنتخب مصر أنا متحفظ على عدم وجود محمد النني في القائمة، هتقولي مش بيلعب طب ماهو صلاح مش بيعلب”.

يغيب محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي عن المشاركة في مباريات فريقه خلال الفترة الأخيرة بسبب تجدد الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

ووفقًا لموقع «ليفربول إيكو»، يواصل صلاح عملية التأهيل للتعافي بشكل كامل من الإصابة مع الحرص على عدم التسرع في العودة.

ويُتوقع أن يكون صلاح جاهزًا لمواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن المدرب يورجن كلوب لن يتسرع في إشراكه إلا في حالة جاهزيته الكاملة.