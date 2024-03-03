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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

موعد ومكان عزاء شقيقة المخرج مجدي الهواري

مجدي الهواري
مجدي الهواري

أعلنت أسرة المخرج مجدي الهواري عن موعد ومكان عزاء شقيقته، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الأحد، حيث طالبت الجمهور بالدعاء لها.

ومن المقرر أن يقام عزاء شقيقة مجدي الهواري غدًا الاثنين بعد صلاة المغرب، بمسجد الرحمن الرحيم بمنطقة صلاح سالم، قاعة الروضة.

وغاب المخرج مجدى الهوارى عن صلاة الجنازة ومراسم تشييع جثمان شقيقته التى أقيمت منذ قليل بمسجد السيدة نفيسة.

وشُيعت ظهر اليوم، الأحد، جنازة شقيقة المخرج مجدي الهواري، من مسجد السيدة نفيسة، بمشاركة الأهل والمقربين.

وحضر الجنازة العشرات من المشيعين في جنازة شقيقة المخرج مجدي الهواري، الذي أعلن خبر الوفاة ظهر اليوم من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب مجدي الهواري، في منشوره عبر فيسبوك: «بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله أختي وحبييتي.. ادعوا لها بالرحمة.. الصلاة عقب صلاة الظهر في مسجد السيدة نفيسة ..لها منا الفاتحة».

مجدي الهواري المخرج مجدي الهواري

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