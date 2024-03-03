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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ميدبنك ينضم إلى تحالف مصرفي لتمويل القطاع العقاري بـ225 مليون جنيه

ميدبنك
ميدبنك

وقع ميدبنك عقد تمويل مشترك بقيمة 575 مليون جنيه مصري بحصة قدرها 225 مليون جنيه لصالح إحدى شركات التطوير والاستثمار العقاري، عبر تحالف يتزعمه البنك الأهلي الكويتي - مصر بصفته (المرتب الرئيسي ووكيل التمويل)، بحصة قدرها 350 مليون جنيه مصري، وبمشاركة شركة الأهلي الكويتي للتأجير التمويلي (وكيل الضمانات)، حيث يستخدم هذا القرض المشترك في تمويل التكاليف والمصروفات الخاصة بنشاط الشركة وذلك لمدة 5 سنوات.

جاء ذلك في إطار التزام ميدبنك بتنفيذ مبادرات البنك المركزي المصري لتسريع عملية النمو الاقتصادي حيث يسهم ميدبنك في منح القروض المشتركة سواءً للشركات الكبرى أو الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تمويل شركات التطوير العقاري والمقاولين، حيث يلعب القرض المشترك دورًا مهماً في دعم جهود الشركة لتنفيذ مشروعاتها المتنوعة وتعزيز استثماراتها، مما يُسهم في تحقيق خططها التوسعية.

وقالت إيمان أبو زيد، رئيس قطاع الائتمان والقروض المشتركة بميدبنك: "سعداء بالمشاركة في هذا التحالف الذي يجمع بيننا وبين شركة ايديا فيردي للاستثمار العقاري ذا ووتر واي، حيث يأتي ذلك في إطار استراتيجية ميدبنك التي تعزز من مشاركته الفعالة في دعم وتمويل كافة القطاعات الحيوية في السوق المصري بما يتماشى مع رؤية ميدبنك وخطط الدولة الطموحة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين سواء لإنشاء مشروعات جديدة أو في مرحلة التوسع والنمو، بما يسهم في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، وتحقيق رؤية واستراتيجية مصر 2023،  بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل، ويحقق مستهدفات البنك من الربحية، حيث زاد حجم النمو في قطاع الائتمان بنسبة تقدر بنحو 45%  في عام 2023."

وتعمل الشركة   في تملك الأراضي وإقامة المشروعات السكنية والإدارية والتجارية عليها، وتعتبر الشركة جزءًا من مجموعة ذا ووتر واي للتطوير العقاري والتي تقدم للمستثمرين مجموعة كبيرة من الفرص السكنية والتجارية بما في ذلك الشقق الحديثة الواسعة ومساحات البيع بالتجزئة والمكاتب الجذابة، وتشمل محفظة الشركة مشروعات ناجحة تقع في مواقع استراتيجية في بعض المدن الأكثر شعبية في مصر مثل مدينة القاهرة الجديدة، والساحل الشمالي.

ميدبنك

الجدير بالذكر أن ميدبنك قام بدعم وتمويل العديد من المشروعات من خلال توحيد الخطى مع مجموعة من أهم وأكبر المؤسسات والشركات في مصر مثل مجموعة السويدي إلكتريك وشركة أبناء عبد السلام عبد الحميد الفقي.

ميدبنك الأهلي الكويتي للتأجير التمويلي تمويل القطاع العقاري البنك المركزي القروض

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