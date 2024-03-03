بينهم 3 أطفال.. استشهاد نصف أفراد عائلة فلسطينية بنيران إسرائيلية عشوائية بغزة

كشف تحقيق أجرته شبكة 'سي إن إن' الأمريكية على مدى أسابيع، كيف قُتـ.ل نصف أفراد عائلة كانت تلجأ إلى مستودع في وسط غزة بنيران إسرائيلية عشوائية.

وقُتـ.ل خمسة من أشقاء ربى أبو جبة بعد أن تسببت نيران كثيفة من قوات الدفاع الإسرائيلية في انهيار الملحق الذي كانوا يحتمون به.

وكان ثلاثة من هؤلاء الأشقاء أطفالًا تبلغ أعمارهم 10 و13 و15 عامًا.

وقال خبراء أسلحة لشبكة CNN، إنه من المحتمل أن تكون قد سقطت ذخيرة ثقيلة يصل وزنها إلى 2000 رطل على المستودع.

وعلى الرغم من أن الجيش الإسرائيلي يدعي أن الجنود الإسرائيليين 'تعرضوا لإطلاق النار' من الموقع، إلا أن CNN لم تتمكن من تأكيد ادعاء الجيش بأن قواته تعرضت لإطلاق النار من المبنى.

وقال الناجون إنه لم يكن هناك مسلحون يعملون في المستودع.

ولم تتمكن CNN أيضًا من العثور على أي دليل وراء ادعاء الجيش الإسرائيلي بأنه أغلق هذا الجزء المحدد من شارع صلاح الدين للإخلاء قبل وقوع الانفجار.

وقالت سمية، والدة ربى، لشبكة CNN: 'لا يوجد مكان آمن في غزة، كل هذا أكاذيب' مضيفة 'لقد جئنا إلى الجنوب بلا سبب، فقصفونا، وقتل أطفالنا في الجنوب.