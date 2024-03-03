الصحة الفلسطينية: 700 ألف طفل في قطاع غزة مهددون بالموت

تحدث أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، عن الأوضاع في قطاع غزة، قائلا: الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي تقوض كل الجهود الإنسانية التي من شانها حماية الأطفال وذوي الأمراض المزمنة.

وأضاف "أشرف القدرة"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، عبر قناة "المحور"، أن أكثر من 700 ألف طفل في قطاع غزة مهددون أكثر من غيرهم بالموت نظرا لسوء التغذية.

واسترسل: نعاني من عدم توفر أسباب النجاة سواء على مستوى حليب الأطفال أو الأغذية أو المياه الصالحة للشرب".

وأوضح أن هناك أكثر من 700 ألف طفل في قطاع غزة معرضون للموت في أي لحظة نتيجة لسوء التغذية والجفاف.

وشدد على أن المجازر التي يرتكبها الاحتلال لها ويلات سواء من خلال القتل المباشر أو الموت بسبب المجاعة، محملا الاحتلال الإسرائيلي نتائج ما سيحدث، ومطالبا الأمم المتحدة بتفعيل القانون الدولي الإنساني لحماية الأطفال والنساء.

