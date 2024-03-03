تحرير 1449 محضرا تموينيا بدمياط

نفذت مديرية التموين بدمياط حملات لمتابعة حركة السلع بالأسواق على مدار شهر فبراير الماضي.

وأسفرت الحملات عن تحرير 1449 محضرا، حيث تم رصد مخالفات للمخابز تعلقت بنقص وزن رغيف الخبز و عدم الالتزام بالمواصفات، وضرب وهمي واستيلاء على مال عام، وتم تحرير 159 محضرا حيالها.

كما تم تحرير 1290 محضرا بالأسواق لعدم الإعلان عن أسعار السلع ، العمل دون شهادة صحية، غش تجاري، بيع سلع بقيمة أعلى من القيمة المقررة ، بيع لحوم مكشوفة ، وسلع مجهولة المصدر والعمل بدون ترخيص.

جاء ذلك، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمتابعة الأسواق للتأكد من توافر السلع والمواد البترولية و التزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات والأوزان المقررة.