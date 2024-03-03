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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ دمياط: تولي السيدات مناصب حكومية فرصة جيدة لتدريبهن بمجالات العمل المحلي

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

استعرضت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض تجربتها في توليها منصب نائب محافظ الجيزة على مدار أربع أعوام ثم توليها منصب محافظ دمياط، مؤكدة حرصها على النزول الميداني للتعامل مع المواطنين وتوفير احتياجتهم وتحقيق الشراكات مع المؤسسات الأهلية والدولية لإطلاق مبادرات لدعم مجالات الخدمة المجتمعية، مما ساهم في التأكيد على فكرة وجود المرأة بهذه المناصب وقدرتها على حل المشكلات والمشاركة في مسيرة التنمية.
جاء ذلك خلال مشاركة محافظ دمياط في الجلسة النقاشية "نحو حياة مزدهرة للمرأة تؤسسها القوانين والسياسات وبرامج التمكين" على هامش قمة المرأة المصرية فى نسختها الثالثة 2024 تحت شعار "360 درجة نحو حياة نسائية مزدهرة"، والمُقامة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وافتتحت فعالياتها اليوم /الأحد/ وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، وذلك بالشراكة بين المجلس القومي للمرأة ومنتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيراً والاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الجلسة النقاشية ركزت على الخطوات التي اتخذتها الدولة على صعيد التشريعات والسياسات الوطنية الصادرة لصالح المرأة المصرية المهنية خلال الأعوام الماضية، بهدف مشاركة المرأة العادلة والشاملة للتأثير في جميع المجالات وتعزيز جودة الحياة في المجتمع وتقييم التوصيات اللازمة في هذا الشأن لتطوير ودعم تلك السياسات، بما يتوافق مع التحديات العالمية الحالية.
كما استعرضت الجلسة في مضمونها محاور تتعلق بالتوجهات الرئيسية للسياسة الوطنية لتمكين المرأة وآليات صناعة استدامة حقيقية لهذه السياسات بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة المتعلقة بتمكين المرأة المهنية والحفاظ على حقوقها المكتسبة ووصولها إلى المناصب القيادية وحمايتها ضد أشكال العنصرية. 
وأشارت محافظ دممياط إلى أن أبرز السبل التي تساهم في نجاح وتكرار تجربة تولى السيدات منصب المحافظ، هي إتاحة فرص بتولى السيدات منصب نائبات للمحافظين باعتبارها فرصة جيدة لتدريبهن بمجالات العمل المحلي مما يؤهلهن لتولى منصب "المحافظ". 
ونوهت بحرصها على تطبيق استراتيجية تمكين المرأة، موضحة أنه تم إتاحة الفرصة للسيدات المجتهدات لتولى مناصب، سواء رؤساء وحدات محلية أو نواب رؤساء وحدات محلية أو مديرى إدارات داخل الهيكل الإدارى للمحافظة، لافتة إلى تحقيقهن نجاحات كبيرة.
كما نوهت بما لدى المرأة الدمياطية من إصرار كبير على النجاح والمشاركة في كافة المبادرات التي تتيحها الدولة لتمكينها، ومن أبرزها برنامج "المرأة تقود بالمحافظات المصرية"، والذي أطلقته الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية داخل المحافظة، فضلا عن تبنى المحافظة عدد من المبادرات لتعزيز استراتيجية تمكين المرأة في إطار توجيهات القيادة السياسية، ومن أهمها مبادرة إنشاء المدينة الصديقة للنساء، والتي تم إنشاؤها بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وبتمويل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمحيط مكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج.
واختتمت محافظ دمياط، كلمتها خلال الجلسة النقاشية، بالإشارة إلى حصول محافظة دمياط على جائزة اليونسكو لمدن التعلم 2021، إلى جانب توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعميم هذه تجربة مدينة عزبة البرج بقرى "حياة كريمة " على مستوى الجمهورية، فضلا عن التعاون مع منظمة العمل الدولية وشركة "ميثانكس - مصر" لإطلاق دورات تدريبية في إطار مشروع المنظمة "وظائف لائقة لشباب مصر.. معًا لمواجهة التحدى في دمياط"، والتي استهدفت الشباب من الجنسين، وكان من بين المتدربين عدد كبير من النساء لمساعدتهن على بدء وتطوير مشروعاتهن.

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