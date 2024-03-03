السوداني: وجود ممثلي التيار الصدري بالحكومة والبرلمان مهم لدعم العملية السياسية بالعراق

أكد رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أن وجود ممثلين عن التيار الصدري في الحكومة والبرلمان مهم لدعم العملية السياسية في البلاد.

وقال السوداني في ملتقى "الرافدين" للحوار في بغداد اليوم، ردا على سؤال حول ما إذا كانت عودة التيار الصدري، بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، إلى العملية السياسة في العراق ستسهم في دعم التوازن والاستقرار السياسي في البلاد، "نحن نحترم قرار الأخوة في التيار الصدري بالانسحاب حينها، لكن بالتأكيد التيار الصدري قوة سياسية ذات قاعدة ورمزية في الشارع السياسي والشعبي، ومن الطبيعي وجود ممثلين لها في الحكومة والبرلمان مهم جدا للجمهور وأيضا للإسهام في دعم العملية السياسية ونجاحها".

وأضاف السوداني أنه "في السياسة لا يوجد ثابت، الساحة مفتوحة لكل القوى، والتيار الصدري جهة سياسية فاعلة ومؤثرة ولديها جمهور ولديها حضور".

وأكد رئيس الحكومة العراقية "مستمرون في العمل لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق"