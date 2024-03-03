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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الغرف التجارية تكشف السلع المطبق عليها قرار تثبيت الأسعار .. فيديو

السلع الاساسية
السلع الاساسية

قال الدكتور علاء عز ، امين عام الغرف التجارية إن قرار تثبيت أسعار السلع الأساسية جاء بعد ٧ اجتماعات مع مجلس الوزراء ، موضحا أن السلع الخاصة بهذا القرار هو الأزر المعبأ والفول المعبأ والزيت الخليط المعبأ واللبن المعبأ والسكر والمكرونة المعبأ ".

وتابع الدكتور علاء عز ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم " ، والمذاع على فضائية " الحياة " ، أنه لابد وأن يعلن تاجر التجزئة السعر ، متابعا :" السعر يتكتب على الرف حتى لو على كرتونة ".

ويعتبر الأرز من أكثر السلع الغذائية طلبًا لدى المصريين، حيث شهدت أسعاره خلال الفترات الماضية ارتفاعًا قبل أن توفره منافذ التموين بأسعار مناسبة.

وبلغ سعر كيلو الأرز المعبأ في الأسواق من 32 إلى 45 جنيهًا بحسب اختلاف العبوات والشركات والجودة.

وفي منافذ أهلا رمضان بلغ سعر كيلو الأرز 27 جنيهًا، ليصبح السعر الأرخص في مصر، فيما سجل سعر الأرز المدعم على البطاقات التموينية 12.60 جنيه للكيلو.

البطاقات التموينية برنامج الحياة اليوم بطاقات التموين سعر كيلو الأرز كيلو الأرز المعبأ أسعار السلع الأساسية

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