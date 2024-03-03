حرائق الغابات تلتهم أكثر من مليون فدان في تكساس

تكافح فرق الإطفاء في تكساس بانهاندل، لإحكام السيطرة على أكبر حريق غابات مسجل في الولاية، على أمل الاستفادة من هدوء هبوب الرياح المستمرة التي أثارت حريقًا دمر منطقة تربية الماشية.



التهمت حرائق الغابات القاتلة، التي أطلق عليها اسم Smokehouse Creek Fire، أكثر من مليون فدان (404685 هكتارًا)، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن خدمة الغابات في تكساس إيه آند إم، يوم الخميس.

وقال تيريل بارتليت، صاحب شركة خشب تديرها عائلته والذي يشغل منصب عمدة مدينة كندا بولاية تكساس، مركز الحريق المترامي الأطراف: 'كلمة فظيع ليست قوية بما يكفي لكلمة واحدة'. 'الأرض سوداء في كل الاتجاهات.'

ومنذ يوم الاثنين، انتشر الحريق شرقا عبر بانهاندل، عبر حدود الولاية مع أوكلاهوما. وقد خلفت في أعقابها قتيلين على الأقل، وعشرات المنازل المحترقة، ومئات الأميال المربعة من أراضي الرعي المحروقة.

وقال شون دوجان، المتحدث باسم خدمة الغابات في تكساس إيه آند إم، إنه بينما سيطر رجال الإطفاء على قدر من السيطرة على الحريق، فإن الخطر لم ينته، ​​ومن المتوقع أن تشتد الرياح خلال عطلة نهاية الأسبوع.



واضاف 'نتطلع إلى الأيام القليلة المقبلة الحارة والجافة التي ستكون عاصفة'. 'سيعود هذا الوقود الثقيل إلى الحياة مع الطقس الجاف والرياح، ويثير الجمر و... ينقله إلى وقود غير محترق.'

وقال جريج أبوت حاكم ولاية تكساس في مؤتمر صحفي يوم الجمعة إن ما بين 400 و500 مبنى تم تدميرها حتى الآن، بناء على 'تقييم سابق لأوانه' من المرجح أن يتغير.



واضاف أبوت: 'إننا نواجه مخاطر حرائق هائلة محتملة مع اقترابنا من نهاية هذا الأسبوع'. 'لا يمكن لأحد أن يتخلى عن حذره.'



وفي وقت سابق، قال سكوت بروستر، رئيس الإطفاء الكندي، إن 109 منازل دمرت في البلدة ومقاطعة هيمفيل المحيطة بها، بالإضافة إلى عدد غير محدد من المباني الأخرى.



وقال دبليو نيم كيد، رئيس قسم إدارة الطوارئ في تكساس، في المؤتمر الصحفي إنه كان من الصعب تقييم الأضرار الكاملة مع استمرار اشتعال النيران.



ولم يحدّث كيد عدد الأفدنة المحروقة ومستوى الاحتواء الذي حققته فرق الإطفاء، قائلاً إنه لا يريد منح الناس ثقة زائفة.



وفي وقت سابق من يوم الجمعة، قال دوجان من جامعة تكساس إيه آند إم إن نسبة الاحتواء تقدر بشكل متحفظ بنسبة 5٪، ارتفاعًا من 3٪ يوم الخميس.