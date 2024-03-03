شهباز شريف رئيسا لوزراء باكستان لولاية ثانية

انتخب البرلمان الباكستاني المشكل حديثا شهباز شريف رئيسا للوزراء للمرة الثانية، بعد ثلاثة أسابيع من انتخابات عامة غير واضحة أدت إلى تأخير تشكيل حكومة ائتلافية.

تغلب على عمر أيوب، المرشح المدعوم من رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان، الذي حصل على 92 صوتا. ويعود شريف إلى منصبه الذي كان يشغله حتى أغسطس عندما تم حل البرلمان قبل الانتخابات وتولت حكومة تصريف أعمال السلطة ولم يفز أي حزب بما يكفي من المقاعد لتشكيل الحكومة بمفرده.

وقال رئيس الجمعية الوطنية أياز صادق: 'تم الإعلان عن انتخاب شهباز شريف رئيسا لوزراء جمهورية باكستان الإسلامية'، بعد أن أعلن أن شريف حصل على 201 صوتا، وهو ما يزيد عن العدد المطلوب في المجلس وهو 169 صوتا.

قوبل هذا الإعلان باحتجاجات صاخبة من حزب مجلس الاتحاد السني المدعوم من خان. ودعا المشرعون إلى إطلاق سراح خان ورددوا شعارات تزعم أن شريف وصل إلى السلطة من خلال تزوير الانتخابات.

وفي خطاب واسع النطاق، تطرق شريف إلى عدد من المواضيع، بما في ذلك الحاجة إلى إصلاحات اقتصادية وكذلك العلاقات الدولية، لكنه لم يصل إلى حد الإعلان عن تغييرات نهائية في السياسة.

قال عن الجهود المبذولة لانتشال باكستان من أزمات متعددة 'العمل صعب لكنه ليس مستحيلا'.

ودعا المعارضة لإجراء محادثات حول التوفيق بين الخلافات السياسية والسياسية.

وواصلت الهيئة الاحتجاجية طوال خطاب شريف، رافعين ملصقات عليها صور خان وهتفوا 'لصوص الولاية'.

وشابت انتخابات الثامن من فبراير/شباط إغلاق خدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول واعتقالات وأعمال عنف في الفترة التي سبقتها، وأثار التأخير غير المعتاد في النتائج اتهامات بتزوير التصويت.

شريف (72 عاما) هو الأخ الأصغر لرئيس الوزراء نواز شريف الذي تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات، والذي قاد الحملة الانتخابية لحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية - نواز.

حصل المرشحون المدعومين من خان على أكبر عدد من المقاعد، لكن حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز وحزب الشعب الباكستاني اتفقا على تشكيل حكومة ائتلافية، مما مكن شهباز شريف من انتخابه رئيسًا للوزراء بعد تنحي شقيقه.

'هذه ليست المرة الأولى التي يصبح فيها شاباز شريف رئيسًا للوزراء في باكستان دون أن يتم انتخابه فعليًا. لكن هذه المرة لن تسمح له البلاد بالإفلات من سرقة تفويضهم. وهذا لن يؤدي إلا إلى زيادة انزعاج باكستان اقتصاديًا، مما يؤدي إلى مزيد من التدهور'. وقال ذو الفقار بخاري، المساعد المقرب لخان، لرويترز: “كأمة”.

وفي فترة ولايته السابقة، تمكنت حكومة شريف من التفاوض على اتفاق حاسم مع صندوق النقد الدولي، لكن العملية كانت غارقة في التحديات، وساهمت الإجراءات التي يتطلبها الاتفاق - الذي ينتهي في أبريل - في ارتفاع الأسعار وزيادة الضغط على الفقراء. وأسر الطبقة المتوسطة.

يتعين على الحكومة الجديدة أن تبدأ على الفور محادثات مع صندوق النقد الدولي للتوصل إلى الاتفاق التالي لدعم اقتصاد البلاد مع التعامل أيضًا مع الاستياء المتزايد من تفاقم الفقر.

ويتعين على الحكومة أيضًا مواجهة التحديات المستمرة من أنصار خان.

