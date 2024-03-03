تعرف على أبرز قرارات الرقابة المالية لدعم سوق الكربون الطوعي في مصر

أعلنت هيئة الرقابة المالية عن أبرز الجهود المبذولة في تطوير سوق الكربون الطوعي خلال عام 2023 ومنها ادخال تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باعتبار شهادات الكربون أداه مالية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية ضمن البورصة والبيئة وخبراء متخصصين.

وقالت هيئة الرقابة المالية في أحدث تقارير صادرة عنها، إنها عملت على إصدار معايير قيد جهات التحقيق والمصادقة لمشروعات الخفض ، وإنشاء قائمة لدى الهيئة لعقد جهات التحقق والمصادقة، وكذلك قيد 3 جهات بقائمة جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض منهم جهتين محليتين وجهه أجنبية، وذلك ضمن جهودها وتشجيعها لتطوير سوق الكربوني الطوعي خلال العام الماضي.

وفي سياق أخر حرصت هيئة الرقابة المالية علي تطوير التكنولوجيا المالية خلال عام 2023، من خلال إصدار قرارات التنفيذية لتفعيل استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية.

3 قرارات تنفيذية لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية

وخلال العام الماضي، أصدرت الهيئة 3 قرارات تنفيذية لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، 139 للتجهيزات والبيئة التكنولوجية، 140 للهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجلات الرقمية، 141 لإنشاء سجل لمقدمي خدمات التعهيد.

كما قامت بتعديل رأسمال الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لتصبح 15 مليون جنيه كحد أدنى لمزاولة أنشطه التمويل غير المصرفي، وكذلك قيد شركتين بسجل مقدمي خدمات التعهيد بمجالات التكنولوجيا.