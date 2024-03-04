حلم حياته.. لاعب روستوف الروسي يرغب في الانضمام للأهلي

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن رغبة لاعب الاسماعيلي السابق في الانتقال للأهلي.

وكتب عبر فيسبوك: “اياد العسقلاني المساك الذي اشتراه نادي روسي من الاسماعيلي ، بمبلغ ٩٥٠ الف يورو ، اعلن ان النادي الاهلي يرغب في شراءه من النادي الروسي ، واللاعب ابدي رغبة شدية في العودة للدوري المصري واللعب للاهلي لان ذلك هو حلم حياته”.

وأكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك إعجاب شديد داخل إدارة النادي الأهلي بقدرات إياد العسقلاني لاعب روستوف الروسي، منذ أن كان ناشئًا في نادي الإسماعيلي ويضعه تحت مراقبته.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي حتى الآن لم يقرر ضم العسقلاني أو إرسال أي عروض لناديه من أجل التعاقد معه".