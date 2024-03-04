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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حلم حياته.. لاعب روستوف الروسي يرغب في الانضمام للأهلي

صدى البلد

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن رغبة لاعب الاسماعيلي السابق في الانتقال للأهلي.

وكتب عبر فيسبوك: “اياد العسقلاني المساك الذي اشتراه نادي روسي من الاسماعيلي ، بمبلغ ٩٥٠ الف يورو ، اعلن ان النادي الاهلي يرغب في شراءه من النادي الروسي ، واللاعب ابدي رغبة شدية في العودة للدوري المصري واللعب للاهلي لان ذلك هو حلم حياته”. 

وأكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك إعجاب شديد داخل إدارة النادي الأهلي بقدرات إياد العسقلاني لاعب روستوف الروسي، منذ أن كان ناشئًا في نادي الإسماعيلي ويضعه تحت مراقبته.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي حتى الآن لم يقرر ضم العسقلاني أو إرسال أي عروض لناديه من أجل التعاقد معه".

 

 

 

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