عملية تلقيح النخيل والميعاد المناسب لإجرائها.. يوم حقلي بالمركزي للنخيل

قام فرع المعمل المركزي للنخيل بالمنيا أمس الأحد الموافق ٣ مارس ٢٠٢٤ بعقد يوم حقلي عملي بأحد مزارع النخيل الكبرى بمركز المنيا لتوعية المزارعين على أهمية عمليات خدمة النخيل المختلفة في هذه الفترة الزمنية من العام وتأثيرها على زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الثمار، وأهمية ذلك في تحقيق أفضل عائد اقتصادي، وذلك عن طريق زراعة الأصناف ذات القيمة الأقتصادية العالية وذلك في إطار دور المعمل في القيام بالعمل الإرشادي.



جاء ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية و الأستاذ الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، وبناء على توجيهات الأستاذ الدكتور عز الدين جاد الله العباسي مدير المعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح ورئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية للنخيل.

حيث قام الدكتور مجدي نجيب رزق بفرع المعمل بمحافظة المنيا بعقد يوم حقلي عملي بأحد المزارع التابعة لمركز المنيا والمزروعة بأصناف مختلفة من نخيل البلح مثل البرحي والمجدول والسيوي وذلك لتوعية المزارعين على أهمية عمليات خدمة النخيل وذلك في إطار دور المعمل في القيام بالعمل الإرشادي. وذلك بالتنسيق مع الاستاذ الدكتور عمر صفوت يوسف وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنيا.



وكان مضمون اليوم الحقلي عن الموضوعات التالية:-

١- عملية التلقيح والميعاد المناسب لإجرائها والشروط الواجب مراعاتها عند اختيار حبوب اللقاح.



٢- تم عمليا مكافحة حشرة سوسة النخيل الحمراء في عن طريق الحقن بجهاز مكافحة سوسة النخيل باستخدام المبيدات المتخصصة وايضا اقراص التبخير .



٣- تم شرح كيفية فصل الفسائل لزراعتها والمعاملات التي تجري عليها قبل الزراعة.