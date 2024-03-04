سعد الدين الهلالي يوضح مبطلات ومفطرات الصيام.. فيديو

تحدث سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، عن مبطلات و مفطرات الصيام، قائلا: الخطاب الديني تسبب في تشتيت الإنسان.

وأضاف سعد الدين الهلالي، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن المفطرات في القرآن الكريم أثنين، مستشهدا بقول الله عز وجل "أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ".



واسترسل: الآية الكريمة توضح المفطرات خلال شهر رمضان، متابعا: هناك 5 مفطرات في الأحاديث النبوية، ولكن لهم أحاديث عكسية، وعليه يعتبر وجودها كـ عدمها.



وأكمل: بخاخ توسيع الشعب الهوائية ليس من المفطرات، فالبخاخ يصل إلى مجرى التنفس، وليس مجرى الطعام والشراب.





