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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

قبل بداية شهر رمضان .. اعرف ما يفطر وما لا يفطر؟

صدى البلد

ونحن على أعتاب شهر رمضان المبارك، نشرت دار الإفتاء المصرية، مجموعة من الفتاوى المتعلقة بأحكام الصيام، في إطار خدماتها المتعددة لمتابعيها خلال شهر رمضان المبارك، لبيان الفتاوى السليمة للجمهور.

ونرصد في هذا التقرير ما يفطر وما لا يفطر في شهر رمضان المبارك.

1-الأكل والشرب ناسيًا .. لا يفطر

2-التبرد بالماء من شدة الحرارة .. لا يفطر مع الحرص على عدم دخول الماء الى الجوف

3-استخدام مزيل العرق فى نهار رمضان .. لا يفطر

4-المضمضة أو غسل الوجه أو الاغتسال من شدة الحرارة .. لا يفطر

5-الاطلاع على العورة اثناء الكشف على المريض أثناء الصيام .. لا يفطر

6-النوم أكثر النهار فى رمضان يفوت بعض الأجر كله. لا يفطر

7-الاكل أو الشرب مع الخطأ فى توقيت الفجر أو المغرب .. يفطر

8-وصول شيء من ماء المضمضة الى الحلق بغير تعمد .. لا يفطر

9-إذا رأت المرأة بعض نقاط دم الحيض فى غر وقته ثم انقطع فإنها .. لا تفطر

10-استعمال بخاخ العلاج الموضعي بالفم .. لا يفطر وإن وجد طعمه فى الفم

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11-التخدير لإجراء عملية مع تبيت النية للصوم .. لا يفطر ما لم يتناول مفطرًا من المفطرات

12-عمل اشعة سينية على القولون للكشف عن مشاكل الجهاز الهضمي.. لا يفطر

13-تناول الطعام أو الشراب أثناء أذان الفجر .. يفطر

14-وضع العدسات اللاصقة داخل العين .. لا يفطر

15-الصوم على جنابة.. لا يفطر

16-التقطير فى الاذن إذا كانت طبلة الأذن سليمة تمنع وصوله الى الحلق.. لا تفطر

17-القيءُ عمدًا .. يفطر

18-القيءُ غير المتعمد .. لا يفطر

19-دم الحيض والنفاس .. يفطر ولا يجوز الصيام معه

20-التدخين .. يفطر

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21-الغسيل الكلوي.. لا يفطر

22-بخاخة الربو.. لا تفطر

23-خلع الأسنان والأضراس إذا لم يدخل شيء الى الجوف .. لا يفطر

24-وضع اللاصقات الطبية على الجلد .. لا يفطر

25-ممارسة السباحة فى نهار رمضان.. لا تفطر ما لم يصل شيء من الماء للحلق عمدًا

26-وضع محلول فى العين .. لا يفطر

27-استخدام زيوت الشعر.. لا يفطر

28-نقل الدم سواء من المتبرع للمتبرع له.. لا يفطر

29-خروج الدم من الأنف.. لا يفطر

30-عمل تحليل للدم.. لا يفطر

31-الاكتحال اثناء الصيام.. لا يفطر

32-تذوق الطعام باللسان دون بلعه.. لا يفطر

33-بلع الريق .. لا يفطر

34-استعمال مرطب الشفاه إذا لم يصل منه شيء للحلق.. لا يفطر

35-استعمال الحقن ( عضلًا أو وريدًا أو تحت الجلد) .. لا تفطر

36-استعمال المراهم والكريمات .. لا تفطر

ما يفطر وما لا يفطر ما يفطر وما لا يفطر الصائم في رمضان ما يفطر وما لا يفطر في رمضان

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