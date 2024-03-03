دعاء يشبه السحر في الاستجابة.. يقضي حاجتك بسرعة البرق

كشف الدكتور محمد أبو بكر جاد الرب، الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر الشريف، عن طريقة مضمونة ومجربة لاستجابة الدعاء بأمر الله، جايبلك دعاء يشبه السحر في استجابة الدعوات، وصرف البليات والمصيبات والكوارث والهموم”.

وقال “أبو بكر”، في مقطع فيديو بثه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن هذه الطريقة عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، الصحابي الجليل، والذي وصف الطريقة خطوة بخطوة، قائلا: “من كانت له إلى الله حاجة، فليصم الأربعاء والخميس والجمعة، فإذا وصل إلى يوم الجمعة تطهر واغتسل وذهب إلى الجمعة مبكرا، ثم يتصدق، أي صدقة قلت أو كثرت”.

دعاء يشبه السحر فى استجابة الدعاء

وتابع على لسان الصحابي: “وإذا صلى الجمعة، قال هذا الدعاء بعد الصلاة : (اللهم إني اسألك باسمك، بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، واسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم)، ثم تقرأ آية الكرسي، وتستكمل: (الذي ملأت عظمته السماوات والأرض، واسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم، الذي لا إله إلا هو الذي عنت له الوجوه، وخشعت له الأبصار، وذلت له القلوب من خشيته، أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وأن تعطني حاجتي)، ثم تذكر حاجتك من الله، أو تطلب منه تعالى صرف الأمر أو كشف السوء أو شفاء المرض وغيره”.

وأشار إلى أن عبدالله بن عمرو بن العاص يؤكد أنه بهذه الطريقة يستجاب للداعي يقينا بأمر الله تعالى، لافتا إلى أن الصحابي الجليل كان جرب هذه الطريقة واستجاب الله له بها.

ذكر أن عبدالله بن عمرو بن العاص أوصى التابعين قائلا: “لا تعلموا هذا الدعاء سفهائكم، حتى لا يدعون به على مأثم أو قطيعة رحم”، مضيفا أن “هذه الوصية دليل على أن هذا الدعاء يستجيب الله به، ويصرف به الأذى، فإذا علمناه لسفيه أو قليل الدين قد يدعو له على إنسان مظلوم ويستجاب دعاؤه”.