عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي يومه ؟

صدى البلد

عرضت الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية، صفة حياة النبي وكيف كان النبي يقضي يومه من الصباح حتى المساء.

كيف كان النبي يقضي يومه ؟ 

1-يفتتح يومه بذكر الله والصلاة والدعاء والاجتهاد فى العبادة

2-يقوم على خدمة أهله ونفسه 

3-يقضي وقتًا كبيرًا فى الدعوة والنصح والتوجيه والتشريع 

4- يتفقد أحوال الناس فى معاشهم وتعاملاتهم واسواقهم 

5-يجالس الناس ويسأل عنهم ويزور المريض 

6-يجيب الداعي ويمشي فى حاجة الضعيف والمسكين 

سورة في القرآن تأتي لك بكل الخير والنجاح.. داوم عليها تصلح حالك

إياك وفعل هذا الأمر كي لا يفضحك الله في بيتك.. أمين الفتوى يوضحه

أعمال الرسول اليومية

1 ) صلاة الفجر: كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يبدأ يومه بصلاة الفجر، فقد كان يصلّي بأصحابه رضي الله عنهم، ثم يجلس ويذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس، ثم يجلس مع الصحابة -رضي الله عنهم- ويتحدّث معهم.

2) صلاة الضحى: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلّي الضحى أربع ركعات، ويزيد عليها في بعض الأحيان، مصداقاً لما رُوي عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- انها قالت: (كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعًا، وَيَزِيدُ ما شَاءَ اللَّهُ).

3) أعمال البيت: وبعد الانتهاء من الصلاة كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يرجع إلى بيته الشريف، فيقوم بخدمة أهله، فقد ثبت عنه أنه كان يرقّع ثوبه، ويحلب شاته، ويخصف نعله، ويخدم نفسه، ولمّا سُئلت أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- عن أعمال النبي -عليه الصلاة والسلام- في بيته، فقالت: (كان بشرًا من البشرِ؛ يَفْلِي ثوبَه، ويحلبُ شاتَه، ويخدمُ نفسَه).

4) القيلولة: عند الظهيرة كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقيل ليستعين على قيام الليل، ورُوي عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه كان يقول: (قِيلُوا، فإنَّ الشياطينَ لا تَقِيلُ).

حكم من دخل عليها رمضان وعليها أيام من العام الماضي

الفرق بين الغيبة والنميمة والبهتان

5) جمع المسلمين: رُوي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يأمر المنادي أن ينادي بالناس قائلاً: (الصلاة جامعة) عندما يريد أن يجمعهم لأمرٍ مهم؛ كإرسال البعوث، أو تذكير الناس، أو إخبارهم بتشريع.

6) تفقّد أحوال المسلمين: ثبت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يتفقّد أحوال المسلمين في أسواقهم ومعايشهم، ويجلس في مجالسهم، ويجيب دعوتهم، ويزور مريضهم، ويلبّي حاجة المساكين والضعفاء، وكان يقضي أغلب يومه في الدعوة، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وإعانة المحتاج، والتشريع، والجهاد.

7) صلاة العشاء: عند حلول الليل كان -عليه الصلاة والسلام- يصلّي بالناس العشاء، وفي حال وجد ما يهمّه من أمر المسلمين كان يجلس مع كبار أصحابه -رضي الله عنهم- ويشاورهم، وإلا سمر مع أهله بعض الوقت.

8) قيام الليل: رُوي عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه كان ينام أوّل الليل، ثم يقوم فيصلّي ما شاء الله له أن يصلي، إلى أن يسمع أذان الفجر فيصلّي ركعتين ثم يخرج إلى الصلاة.

9) بعض الأعمال في رمضان: ثبت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان ينوي الصيام في كل يومٍ من رمضان، ويتسحّر على تمراتٍ أو قليلٍ من الطعام، ثم يصلّي الفجر، ويجلس في المسجد إلى طلوع الشمس، أما عند الغروب فقد رُوي أنه كان يقول أذكار المساء، وبعض الأدعية، حتى يدخل وقت الصلاة، فيُفطر، ثم يصلي.

كيف كان النبي يقضي يومه أعمال الرسول اليومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم السبت

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

النيابة تفصل في مكان إيداع جثمان حلمي بكر| خاص

انخفاض كبير لأول مرة|ضربة جديدة للدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسمياً الآن

تراجع كبير|أسعار الذهب تخالف التوقعات.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم| الشعبة تفجر مفاجأة جديدة في عيار 21 مرهونة بالدولار

بعد احتجاز جثمان حلمي بكر في الكمين.. تصريح ناري من مصطفى كامل

كلام كبير.. سيد عبد الحفيظ يعلق على عودة رمضان صبحي لـ الأهلي

ترشيحاتنا

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجى بالجيش الثالث الميدانى

امتحانات الثانوية العامة 2024| 10 نصائح للاستعداد لها بطريقة مختلفة

الكرملين: محادثات هاتفية بين بوتين ورئيس كازاخستان

بتخفيضات كبيرة.. الزراعة تفتتح أكبر معرض للسلع اليوم

مقابل 3 ملايين يورو.. نادي فرنسي مهتم بالتعاقد مع نجم الأهلي

بسبب الأسعار.. دعوى قضائية ضد 6 شركات كبرى في هذه الدول


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب الأسعار.. دعوى قضائية ضد 6 شركات كبرى في هذه الدول

أول جلسة كيماوي| بلوجر شهيرة تثير الجدل بعد زفافها بيومين

لن تصدقي| استخدام الصابون بهذه الطريقة يمنحك حواجب كثيفة

الكيلو بـ 27 جنيه| أول كيس سكر مدون عليه السعر عليه بعد قرار التموين

فيديو

إعلان تسعير 7 سلع أساسية.. الحكومة تلزم التجار بهذا القرار

مادة غير معلومة.. التقرير الطبي يفجر مفاجأة في مصرع طالبة جامعة العريش

صعود وهبوط.. أسعار الذهب اليوم السبت 2-3-2024| شاهد

شاهد| طائرات الجيش المصري تحلق فوق غزة وتنزل مساعدات إنسانية لأهالي القطاع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: مفاوضات غزة.. بين التقدم النسبي والتعثر!

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

اﻟﻤﺰﻳﺪ