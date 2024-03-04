نصائح مهمة قبل الصيام لمرضى السكر والقصور الكلوي

قدمت رشا صبح أستاذ السكر والغدد الصماء بالقصر العيني، نصائح لأصحاب الأمراض المزمنة لمعرفة قدرتهم على الصيام من عدمه.



وقالت “رشا صبح”، خلال حوارها ببرنامج “ كلمة أخيرة “ المذاع على قناة ”أون”، إن مرضى السكر لا يمكنهم الصيام والمحدد الرئيسي لذلك بعض العوامل التي تسبق الشهر الكريم، مثل عدم انتظام السكر قبل رمضان أو تكرر الغيبوبة قبل رمضان بثلاثة اشهر لا يجب أن يصوم ".



وأوضحت:" مريض السكر عليه زيارة الطبيب قبل رمضان، وإجراء تحليل سكر تراكمي ووظائف كلى ونسبة بروتين للاطمئنان على حالته".



واسترسلت:" من لديه مشاكل في الكبد والكلى لابد ان يجري فحوصات قبل شهر رمضان، فالقصور الكلوي له مراحل وهناك مراحل ممنوع فيها من الصيام".



