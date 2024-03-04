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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المدرب المساعد بالزمالك يكشف آخر الاستعدادات لنهائي كأس مصر

صدى البلد

كشف أحمد مجدي، المدرب المساعد بنادي الزمالك، عن استعدادات مباراة نهائي كأس مصر.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مجدي عبد الغني: “مواجهة بطل غينيا كانت فرصة لتجريب بعض العناصر، والسفر مبكراً للسعودية للاستعداد جيداً للنهائي”. 

وتابع: “على الرغم من الإصابات التي يعاني منها الفريق، إلا أن الجهاز الفني نجح في تجهيز العناصر لتعويض الغيابات”. 

  موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل الموافق 8 مارس الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وذلك على استاد الأول بارك بالسعودية.

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