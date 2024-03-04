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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب الزمالك يكشف عن الأقرب للتتويج بكأس مصر

صدى البلد

كشف أحمد مجدي، المدرب المساعد بنادي الزمالك، عن الأقرب للتتويج بكأس مصر.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مجدي عبد الغني: “بعيداً عن الظروف واستقرار الفريقين الفوز يعتمد على استغلال ال ٩٠ دقيقة في الملعب”. 

ومن المقرر أن يلعب الأهلي أمام الزمالك، في لقاء القمة الذي سيجمع بينهما في نهائي بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل الموافق 8 مارس الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وذلك على استاد الأول بارك بالسعودية.

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