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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

اليوم.. مجدي الهواري يتلقى عزاء شقيقته بمسجد الرحمن الرحيم

مجدي الهواري
مجدي الهواري

يتلقى مساء اليوم الإثنين المخرج مجدي الهواري العزاء فى شقيقته والتى وافتها المنية أمس الأحد وشيعت جنازتها من مسجد السيدة نفيسة. 

 

ومن المفترض أن يقام العزاء بمسجد الرحمن الرحيم عقب صلاة المغرب بحضور أفراد العائلة.
 

جنازة شقيقة مجدي الهواري 


 وغاب المخرج مجدى الهوارى عن صلاة الجنازة ومراسم تشييع جثمان شقيقته التى أقيمت منذ قليل بمسجد السيدة نفيسة.

 

وشُيعت ظهر اليوم، الأحد، جنازة شقيقة المخرج مجدي الهواري، من مسجد السيدة نفيسة، بمشاركة الأهل والمقربين.

وحضر الجنازة العشرات من المشيعين في جنازة شقيقة المخرج مجدي الهواري، الذي أعلن خبر الوفاة ظهر اليوم من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب مجدي الهواري، في منشوره عبر فيسبوك: «بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله أختي وحبييتي.. ادعوا لها بالرحمة.. الصلاة عقب صلاة الظهر في مسجد السيدة نفيسة ..لها منا الفاتحة».

 

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