الإصابات.. مخاوف الأهلي قبل لقاء الزمالك في نهائي كأس مصر.. تفاصيل

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن مخاوف الأهلي بشأن الإصابات في الفريق قبل لقاء الزمالك في نهائي كأس مصر.

وقال خلال برنامجه: “مخاوف في الأهلي بسبب وسام أبو علي ونيدفيد ينتظر اختبارا طبيا.. وكوكا وعبد الفتاح جاهزان للقمة”.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مباراته القادمة أمام الزمالك، في لقاء القمة الذي سيجمع بينهما في نهائي بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل الموافق 8 مارس الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وذلك على استاد الأول بارك بالسعودية.