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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

6 مارس.. انطلاق القوافل التعليمية المجانية في الوادي الجديد

وكيل التربيه والتعليم
وكيل التربيه والتعليم

أعلن المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، عن انطلاق القوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية وفق التعاون المشترك بين وزارتى التربية والتعليم والشباب والرياضة يوم 6 مارس الجارى.
وقال إن ذلك يأتى في إطار الاهتمام بتوفير كافة سبل الدعم للطلاب ومواجهة الدروس الخصوصية، وتخفيف العبء عن أولياء الأمور، ودعم الطلاب بشرح المناهج الدراسية، وإطلاعهم على مفاتيح المنهج الدراسى وأساليب الامتحانات، وتضم القوافل التعليمية نخبة من المعلمين المتميزين وذوى الخبرات مقدمى البرامج التعليمية بالتليفزيون المصرى بالتخصصات المختلفة.

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وأشار عبدالعزيز إلى أنه سيتم  تجهيز قاعات لاستقبال الطلاب في جميع الإدارات التعليمية وبث مباشر عبر شبكة الفيديو كونفرانس للوصول إلى المناطق النائية والبعيدة بأرجاء المحافظة، وأنه على طلاب الشهادتين الثانوية العامة والإعدادية تحقيق أكبر استفادة من المحاضرات والتدريب على الأسئلة والإجابات.

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