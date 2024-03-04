لردع الجارة الشمالية.. كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تنفذان مناورة "درع الحرية" العسكرية

أعلنت وكالة يونهاب للأنباء، أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بدأتا مناورة درع الحرية العسكرية، اليوم الاثنين، والتي ستستمر حتى 14 مارس الجاري.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية، سيركز التدريب على إجراء عمليات الاستفادة من الأصول البرية والبحرية والجوية والسيبرانية والفضائية لمواجهة القوات النووية للعدو.

وسيتضمن التدريب المشترك أيضا، تدريبًا افتراضيًا وميدانيًا يحاكي الكمبيوتر وسيراقبه ممثلون من 12 دولة عضو في قيادة الأمم المتحدة.

وقال متحدث باسم هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، في وقت سابق، إن التدريبات ستتركز على اكتشاف واعتراض صواريخ كروز الكورية الشمالية.

وتعتبر بيونج يانج المناورات الكورية الأمريكية بمثابة بروفة للغزو، في حين يصر الحلفاء على أن التدريبات دفاعية.