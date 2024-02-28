أمريكا: ملتزمون بالردع الموسع للدفاع عن كوريا الجنوبية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن وزير الدفاع لويد أوستن ناقش مع نظيره الكوري الجنوبي شين وونسيك، الأولويات الدفاعية والأمنية المشتركة في شبه الجزيرة الكورية.

وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أن الجانبين بحثا أولويات الدفاع والأمن المشتركة في شبه الجزيرة الكورية، مؤكدين قوة التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ودوره الحاسم في استقرار منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأكد أوستن مجددًا التزام الولايات المتحدة الصارم بالردع الموسع للدفاع عن كوريا الجنوبية.

واتفق الجانبان على أنهما وإدارتيهما سيواصلان التواصل بشكل متكرر حول القضايا الأمنية الرئيسية.

كما أشادا أوستن ونظيره الكوري الجنوبي بالتقدم المحرز في التعاون الأمني الثلاثي بين الولايات المتحدة وكوريا واليابان، مشددين على أهمية توسيع التعاون الإقليمي الأوسع بين البلدين مع شركاء آخرين.

وتأتي الدعوة بين الزعيمين في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تعميق التعاون الدفاعي والأمني لتعزيز رؤية إقليمية مشتركة للسلام والاستقرار والازدهار.