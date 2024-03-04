الأهلي فريق خطير.. أيمن يونس: الوقت مازال مبكرا للحكم على جوزيه جوميز

أكد أيمن يونس، نجم الكرة المصرية السابق، أن الوقت ما زال مبكرا للحكم على تجربة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.





وأوضح لبرنامج الكابتن مع أحمد حسن على قناة dmc: نادي الزمالك أبرم تعاقدات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.. عبد الله السعيد لاعب كبير وصفقة جماهيرية ولديه دوافع لتقديم الكثير للنادي.





وأشار إلى أن الزمالك يضم عناصر تجعل فرصه أكبر في الفوز بالكأس وأنه متفائل للغاية للفريق، وهناك تفاصيل تصنع الفارق والأهلي فريق خطير ولديه أسماء كبيرة لا يستهان بها.