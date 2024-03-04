الاتصال مع السنوار متوقف.. حماس تكشف عن موعد مرتقب لوقف النار بغزة

كشف مسؤول في حركة حماس، أنه على الرغم من التقدم البطيء في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وعودة الرهائن، يبدو من غير المرجح أن يتم التوصل إليه قبل شهر رمضان.

وحسب ما نقلته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال المسؤول الذي لم يذكر اسمه لصحيفة “وول ستريت جورنال” إنه بدلاً من ذلك قد يؤتي ثمار الصفقة في عطلة نهاية الأسبوع الأولى من شهر رمضان.

وأضاف التقرير أن المفاوضين في مصر وقطر يقولون إنه لم يكن هناك أي اتصال مع زعيم حماس في غزة، يحيى السنوار، منذ أسبوع على الأقل.

ورفضت حماس الاستجابة لطلب إسرائيل تقديم قائمة بأسماء الرهائن الأحياء وتحديد عدد الأسرى الفلسطينيين الذين يجب على إسرائيل إطلاق سراحهم مقابل كل رهينة يتم تحريرها، بحسب ما قال مسؤول إسرائيلي.

وزعم مسؤولون أن حماس ليس لديها أي نية للتوصل إلى اتفاق في الأيام المقبلة ويأملون في تصعيد العنف خلال شهر رمضان.