اندلاع حريق بمصفاة نفط في أربيل

أفادت وسائل إعلام متفرقة، اليوم الاثنين، باندلاع حريق بمصفاة نفط في أربيل.

وأعلن مصدر أمني كردي، اليوم الاثنين، عن اندلاع حريق في مصفاة للنفط في منطقة أربيل شمال العراق، لكنه لم يعلن عن تفاصيل أخرى حول التضررات.

وقال المصدر لـ"الشرق" إن هناك حملة اعتقالات بمحافظة "ذي قار" بعد خلاف عشائري ذهب ضحيته مدير مخابرات المحافظة.

وفي وقت سابق، تعرضت مدينة أربيل، لهجوم واسع النطاق بصواريخ وطائرات مسيرة ما أدى إلى وقوع انفجارات قوية بمناطق مختلفة من المدينة.

وأشارت نقلا عن مصدر أمني في أربيل إلى أن الهجمات استهدفت القنصلية الأمريكية ومطار أربيل الذي تتواجد فيه قوات التحالف الدولي حيث تم توجيه 5 صواريخ ومسيرات من جهات مختلفة.