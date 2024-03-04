بن جفير لنائبة الرئيس الأمريكي: حان الوقت للقضاء على حماس

رد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن جفير، على كلام نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، الليلة الماضية، والتي قالت فيها: "الناس في غزة يموتون من الجوع، يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار في القطاع".

وكتب بن جفير، صباح اليوم الاثنين، على حسابه الخاص بمنصة "X ": حان الوقت للقضاء على حماس".

وتحدثت هاريس الليلة الماضية وتناولت هذه القضايا المطروحة، وقالت "نظرا لحجم المعاناة الكبير في غزة، يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع على الأقل وهو ما هو مطروح حاليا على الطاولة".

وأضافت أن "هذا سيسمح بالإفراج عن المختطفين ويؤدي إلى إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية. وسيسمح لنا وقف إطلاق النار بضمان أمن إسرائيل واحترام حق الفلسطينيين في الكرامة والحرية وتقرير المصير".