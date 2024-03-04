" صوتك مسموع" تستجيب لشكوى بالتعدي على أرض زراعية في طوخ

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود مبادرة "صوتك مسموع " في حل الشكاوى الخاصة بإزالة تعديات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة في محافظة القليوبية.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وفتح قنوات التواصل معهم من خلال مبادرة "صوتك مسموع" بمختلف محافظات الجمهورية والاستماع إلى شكواهم وسرعة حلها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم وتخفيف المعاناة عن المواطنين وتطوير منظومة الشكاوى.

حيث تلقت مبادرة "صوتك مسموع" شكوى بقيام أحد المواطنين بالتعدي على أرض زراعية بقرية امباى بمركز طوخ التابع لمحافظة القليوبية، وقامت المبادرة بالتواصل مع رئيس مركز طوخ الذي وجه على الفور بتحرك الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وافاد انه تم نزول حملة من مجلس المدينة وتم ازالة التعدي القائم على الارض الزراعية بقرية امباى .

ووجه الأهالي الشكر لوزارة التنمية المحلية والأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية على سرعة الاستجابة والتدخل لإزالة المخالفة.

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