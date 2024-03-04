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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

Realme تبهر العالم بكاميرا 200 ميجابكسل | ثورة في التصوير وبسعر بسيط

Realme يُبهر العالم
Realme يُبهر العالم بكاميرا 200 ميجابكسل

أعلنت شركة ريلمي Realme، العلامة التجارية الرائدة في مجال الهواتف الذكية، في عام 2023 عن إطلاق هاتفها الجديد Realme 11 Pro+، والذي يضم كاميرا بدقة 200 ميجابكسل، ليكون أول هاتف في العالم يتمتع بمثل هذه الدقة. 

يُعدّ هاتف Realme 11 Pro+ إنجازًا تقنيًا مُبهرًا، حيث يقدم للمستخدمين إمكانيات تصوير استثنائية لم يسبق لها مثيل. 
 

مميزات الهاتف: 


• كاميرا بدقة 200 ميجابكسل: توفر هذه الكاميرا صورًا فائقة الوضوح مع تفاصيل دقيقة، حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة. 

• معالج Snapdragon 8 Gen 2: يُقدم هذا المعالج أداءً قويًا وسلسًا، مما يجعله مثاليًا للألعاب وتطبيقات الأداء العالي. 

• شاشة AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتز: توفر هذه الشاشة تجربة مشاهدة غامرة وسلسة. 

• بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير: تضمن هذه البطارية استخدامًا طويلًا للهاتف دون الحاجة إلى إعادة الشحن بشكل متكرر. 

• تصميم أنيق وعصري: يتميز الهاتف بتصميمه الجذاب والمتوفر بألوان مختلفة. 


حظي هاتف Realme 11 Pro+ بتقييمات إيجابية للغاية من قبل الخبراء والمستخدمين على حدٍ سواء. 

 

أبرز  التقييمات: 



• "الكاميرا هي الأفضل في السوق، حيث تقدم صورًا فائقة الوضوح والتفاصيل." 

• "الأداء رائع، والهاتف سريع وسلس." 

• "الشاشة رائعة، والبطارية تدوم طويلاً." 

• "التصميم أنيق وعصري." 

السعر: 



يتوفر هاتف Realme 11 Pro+ بسعر تنافسي للغاية، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي بميزات متقدمة دون الحاجة إلى دفع مبالغ كبيرة. 

يُعدّ هاتف Realme 11 Pro+ ثورة في عالم التصوير، حيث يقدم للمستخدمين إمكانيات لم يسبق لها مثيل. مع كاميرا 200 ميجابكسل، ومعالج Snapdragon 8 Gen 2، وشاشة AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتز، وبطارية كبيرة، وتصميم أنيق، يُعدّ هذا الهاتف خيارًا مثاليًا للمستخدمين الذين يبحثون عن أفضل ما تقدمه التكنولوجيا.

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