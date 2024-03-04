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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع استمرار الأعمال بكورنيش المحلة الكبرى

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بمتابعة الأعمال الجارية بكورنيش المحلة الجديد على ترعة بحر شبين والذي وصلت نسبة التنفيذ به الى 83%، و يتم إنشاؤه على غرار ما تم في كورنيش مدينة طنطا كمحور مروري داخل المدينة يسهم في تيسير الحركة المرورية، وكونه متنفسا ومتنزها حضاريا لأهالي مدينة المحلة الكبرى ،حيث يتم استكمال اعمال التدبيش على بحر الملاح أمام كوبرى الشركة  وإزالة الكحلة القديمة واستكمال أعمال فرد وتشغيل السن بالإضافة الى استكمال صب قواعد الأعمدة.

محافظ الغربية يتابع أعمال رصف طريق طنطا بسيون في جولته الصباحية

وأكد محافظ الغربية، حرص المحافظة على خلق محاور مرورية جديدة، تساهم في حل مشكلة التكدس المرورى وإعاقة الحركة المرورية، خاصة في أوقات الذروة مع مراعاة توفير الجهد والوقت، وعدم تعطيل مصالح المواطنين. مشيرا  إلى أن الدولة المصرية تولى اهتماما بالغا بتطوير شبكة الطرق وفتح شرايين مرورية جديدة باعتبارها إحدى قاطرات التنمية ولإحداث نقلة نوعية في الشبكة على مستوى الجمهورية.

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