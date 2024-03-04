تنبيه لأصحاب المخابز| قرار مهم من التموين بشأن رغيف العيش ومواعيد الأفران في رمضان

تعتبر مسألة رفع الدعم عن رغيف الخبز من القضايا المهمة التي تثير اهتمام وتساؤلات المواطن المصري، حيث إن الخبز من أهم السلع الأساسية التي يعتمد عليها المواطن المصري بشكل أساسي في الثلاث وجبات اليومية.

قرارات وزير التموين للخبز المدعم

وفي هذا الصدد، وجه الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية مديري المديريات بتسيير حملات يومية على المخابز للتأكد من جودة الخبز المدعم.

وطالب بضرورة تكوين مجموعات بكل مديرية تكون مهمتها الأساسية التأكد من إنتاج الخبز المدعم بجودة عالية، مشيراً الى أن الاهتمام بجودة رغيف الخبز المدعم يقلل نسب الفاقد والهادر.

وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة تدعم رغيف الخبز بـ 90 مليار جنيه سنوياً، وهو رقم يتم إدارته والحفاظ عليه ليوجه للمواطن في شكل رغيف خبز ذي جودة عالية.

وشدد الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية على مديري المديريات بضرورة توجيه إنذار أول وثان وثالث للمخابز التي لا تلتزم بإنتاج رغيف خبز مدعم يليها سحب الترخيص حال عدم الالتزام بالإنذارات السابقة.

وأصدر المصيلحى، توجيه وزاري لتنظيم العمل في المخابز البلدية ومنافذ صرف السلع التموينية والأنشطة التجارية الأخرى خلال شهر رمضان، ونص التوجيه على إنشاء غرفة عمليات مركزية بكل مديرية تموين واخرى فرعية بالإدارات التموينية لمتابعة استقرار الحالة التموينية وتلقي شكاوى المواطنين وفحصها واتخاذ اللازم لإزالة أسبابها.

مواعيد ماكينات صرف الخبز بالمخابز

ومن جانبه، قال أحمد كمال معاون الوزير إن التوجيه شمل السماح لماكينات صرف الخبز بالمخابز البلدية بالعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء، مع استثناء بعض المخابز بالعمل خلال الفترة المسائية وحتى الساعة التاسعة مساءً بناء على خطة المديرية وطلبات المخابز، على أن تقوم كل مديرية بتنظيم مواعيد عمل المخابز طبقا لظروف كل منطقة، بما يضمن توافر الخبز البلدي طوال اليوم تيسيرا على المواطنين كما تضمن التوجيه الوزاري تكثيف الرقابة والمتابعة على المخابز البلدية والتأكد من استلامها الدقيق التمويني من المطاحن التموينية والتأكد من مطابقة الخبز المنتج للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة.

وقال خالد فكري، السكرتير العام والمتحدث باسم شعبة المخابز بالقاهرة، إن الشعبة العامة للمخابز بالغرفة التجارية، تقدمت بطلب رسمي لوزير التموين من أجل زيادة تكلفة دعم رغيف الخبز.

وأضاف "فكري"، في بيان السبت: هناك أزمة حقيقية تواجه القطاع ومطلوب سرعة توفير التدابير المالية لدعم القطاع من قبل الحكومة، في ظل أزمات عديدة تعرض لها قطاع المخابز في مصر، منها جائحة كورونا والحرب الأوكرانية الروسية، ومشاكل نقص القمح الروسي بالإضافة إلى أزمة البحر الأحمر الأخيرة، والمشاكل التي تمر بالاقتصاد المصري، وظل صامدا أمام هذه التحديات ويقوم بدوره بشكل وطني.

وتابع: يجب توفير الدعم المالي للعاملين بالقطاع، حيث يضم قطاع المخابز 31 ألف مخبز، بمتوسط عمالة 9 عمال لكل مخبز، يوفر 270 مليون رغيف يوميًا بما يقارب من 10 مليارات رغيف سنويًا.

وأكد أن عدد المخابز التي تعمل بالقاهرة وتوفر الخبز المدعم تصل لـ 1550 مخبزًا في متوسط عمالة بكل مخبز تقدر بعدد من 7 عاملين، إلى 9 عاملين مع ارتفاع في أسعار الكهرباء والغاز أو السولار على حسب كل مخبز، مشيرًا إلى ثقتهم في أن تتخذ وزارة التموين القرار المناسب لدعم العاملين بالمخابز في القريب.

وطالبت شعبة المخابز بالقاهرة وزارة التموين بالنظر في إعادة التكلفة للمخابز مرة أخري لضمان استمرارية عمل القطاع في ظل الظروف الحالية، والتي تشهد زيادة في أسعار الخامات الخاصة لصناعة "رغيف العيش" في مصر، مطالبة برفع التكلفة الخاصة بدعم رغيف الخبز لـ35% على الأقل في أقرب وقت لتفادي حدوث أي مشاكل بالقطاع.