لأول مرة| تراجع أسعار الدقيق.. وانخفاض مرتقب في الخبز الحر والسياحي

في تطورات اقتصادية هامة، شهدت مصر تراجعًا في أسعار الدقيق الحر خلال اليوم الأحد الموافق 3 مارس 2024. هذا التطور الملموس قد يفتح الباب أمام تغييرات إيجابية في أسعار المنتجات الغذائية، خاصة الخبز السياحي والخبز الحر.



أسباب تراجع أسعار الدقيق

وفي ضوء هذا التطور، يتساءل الكثيرون عن الأسباب وراء تراجع أسعار الدقيق. وفي الحقيقة، يُشير المتعاملون والتجار في السوق المصري إلى أن سعر جوال الدقيق البالغ 50 كيلو قد شهد انخفاضًا بحوالي 150 جنيهًا هذا الأسبوع وهو تراجع لم يحدث منذ عدة أشهر، وذلك بعد سلسلة طويلة من الزيادات في الأسعار.

تأثير التراجع على أسعار المنتجات الغذائية

يرى التجار والمتعاملون أن هذا التراجع الطفيف في أسعار الدقيق لن يؤدي في الوقت الحالي إلى هبوط فوري في أسعار الخبز الحر ومنتجات المعجنات ومع ذلك، يعتقدون أنه إذا استمرت هذه التراجعات، فإن أسعار الخبز والمعجنات قد تشهد انخفاضًا في المستقبل القريب.



توقعات هبوط أسعار المنتجات الغذائية

من المتوقع أن تنخفض أسعار الخبز الحر والمعجنات والفطائر والبيتزا بشكل ملموس إذا استمرت تراجعات أسعار الدقيق. يأتي ذلك في ظل تراجع الطلب المتوقع خلال شهر رمضان الكريم أو حتى بعد انتهاء هذا الشهر الفضيل.

هبوط أسعار الخبز الحر والتأثير على الاقتصاد

فيما يتعلق بسعر طن الدقيق الحر، فإن المتعاملين والتجار يؤكدون أنه قد هبط بمقدار 3 آلاف جنيه، ليصل إلى حوالي 20 ألف جنيه في الوقت الحالي. هذا الهبوط يمثل تطورًا هامًا قد يؤدي إلى تخفيض أسعار الخبز الحر وبالتالي يؤثر إيجابيًا على جيوب المواطنين ويحفز الاستهلاك.



تأثير تراجع سعر الدولار

من المهم أن نلاحظ أن هذا التراجع في أسعار الدقيق يأتي بعد بداية تراجع عدد كبير من السلع الغذائية بنسب طفيفة في بداية هذا الأسبوع. ويبدو أن تلك التحركات مدعومة بتراجع سعر الدولار في السوق الموازية.

تأثيرات إيجابية أخرى على السوق

في سياق مماثل، أظهرت بعض التقارير أن أسعار الأرز قد هبطت من مستوى 34 جنيهًا إلى 29 جنيهًا في السعر الحر للمستهلك النهائي. وأضافت التقارير أن سعر الزيت قد شهد تراجعًا بين 4 إلى 7 جنيهات للعبوة اللتر حسب الصنف.



تراجع أسعار منتجات الألبان

وفي سياق آخر، بدأت أسعار منتجات الألبان المعلبة والمغلفة في التراجع أيضًا بقيمة تتراوح بين جنيه وجنيهين لعبوة الجبنة ربع كيلو، وعبوة اللبن لتر حسب الصنف.



يعد تراجع أسعار الدقيق الحر في مصر خبراً ساراً للمستهلكين وللاقتصاد المصري بشكل عام. ومن المتوقع أن ينعكس هذا التطور الإيجابي في الأسعار على حياة الناس وعلى السوق المصري بشكل عام. إن تحسن الوضع الاقتصادي يعد خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار والازدهار في مصر.