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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المستوى السياسي الإسرائيلي يناقش رفع حصة وامتيازات العمال الفلسطينيين قبل رمضان

عامل فلسطيني
عامل فلسطيني

قال موقع "والا" العبري، إنه من النتظر اليوم الإثنين، أن يناقش المستوى السياسي في دولة الاحتلال الإسرائيلي، رفع حصة العمال الفلسطينيين الداخلين إلى الأراضي المحتلة.

يأتي ذلك بعد توصيات من أجهزة الاحتلال الأمنية برفع حصة العمال الفلسطينيين وتوسيع الامتيازات قبيل شهر رمضان خوفا من اضطرابات شديدة في الضفة الغربية.

وقال مسؤولون أمنيون في إسرائيل ​​إن الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية خطير. هناك 120 ألف عامل فلسطيني ينتظرون "الضوء الأخضر" للعودة إلى العمل في إسرائيل ولهذا السبب يلتزمون الصمت.

وفيما يتعلق بالسلطة الفلسطينية، قال المسؤولون الأمنيون إن "الآليات الأمنية الفلسطينية تعمل على تهدئة المنطقة".

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