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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة بشأن عدم تفعيل مجموعات الدعم بمدارس حدائق أكتوبر

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمحلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن عدم تفعيل مجموعات الدعم المدرسي بمدارس حدائق أكتوبر، وتحول بعض المدارس إلي سناتر دروس خصوصية.

وقال حسين، في طلب الإحاطة: رغم صدور قرار الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رقم ٢٨ لسنة ٢٠٢٣، بشأن تنظيم مجموعات الدعم المدرسي للطلاب، إلا أن عددا كبيرا من مدراس منطقة حدائق أكتوبر، لا تلتزم بتفعيل عمل تلك المجموعات، التي تستهدف منها الوزارة مساعدة الطلاب في التحصيل الدراسي، كبديل للدروس الخصوصية، الأمر الذى تسبب في زيادة إقبال الطلاب حاليا على الدروس الخصوصية في ظل عدم الاهتمام بالمدارس.  

وأضاف هشام حسين، لم يأت عدم التزام تلك المدارس بتنفيذ قرار الوزير، فقط، بل تحرص تلك المدارس بمنطقة حدائق أكتوبر، على تخصيص فصولها عقب انتهاء اليوم الدراسي، للدروس الخصوصية، بنظام السناتر، حيث تحولت المدارس إلي سناتر دروس خصوصية، بتأجير الفصول لصالح الدروس الخصوصية مقابل حصولها على نسبة من قيمة تلك الدروس، حيث تتراوح تكلفة الحصة الواحدة لكل طالب ما بين ٥٠ و٦٠ جنيها، تحصل المدرسة على نسبة ٥ أو ١٠ جنيهات عن كل طالب، والباقي لصالح المدرس سواء كان ينتمى لتلك المدرسة أو من خارجها. 

وتابع عضو مجلس النواب، الأمر الذى يتعارض مع سياسة الوزارة في محاربة الدروس الخصوصية، ويتسبب في تكبد أولياء الأمور مبالغ طائلة، بسبب عدم التزام المدارس بتفعيل نظام مجموعات الدعم المدرسي.

وأضاف هشام حسين، بالإضافة إلي ذلك، شهدت المدارس التجريبية بمنطقة حدائق أكتوبر، تراجعًا كبيرًا بعد افتقادها للخدمات التعليمية المقررة لها والمعامل الفنية بها، وذلك رغم مصروفاتها الدراسية المرتفعة.

رئيس مجلس النواب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني سناتر دروس خصوصية المدارس أولياء الأمور

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