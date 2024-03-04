مزارع يطلق النار على جاره بسوهاج

رفض المزارع أن يروي جاره أرضه قبله فتشاجرا معا إلا ان احدهما قام باطلاق النار على جاره وتركه غارقا في دمائه وفر هاربا.

في مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج تدور أحداث الواقعة، حيث أنه بسبب خلاف على مسقى مائي بين أرضيهما، كاد المزارع أن ينهي حياة جاره.

احداث الواقعة

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد ورود إشارة من المستشفى المركزي، مفادها وصول المدعو (علي م.ع، 45 سنة، مزارع، ويقيم دائرة المركز)، مصاب بطلق ناري بالبطن من الناحية اليُسرى، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

وبالإنتقال والفحص وبسؤال شقيقه المدعو (زكريا م.ع، 52 سنة، مزارع، ويقيم بذات الناحية)، اتهم المدعو (احمد س.م.ع، 49 سنة، ويقيم دائرة المركز)، بالتعدي على شقيقه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته؛ مما نتج عنه إصابته المنوه عنها.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم والسلاح المُستخدم بالواقعة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب المُشار إليه، كما حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

وأمرت النيابة العامة بتجديد حبس مُزارع في نهاية العقد الخامس من العُمر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.