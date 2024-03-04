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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: إعادة هيكلة قطاع الصناعة أحد توصيات الحوار الوطني|فيديو

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، إن هذه المرحلة التي تمر بها الدولة المصرية تحتاج إلى الحوار وهذا هو ما توجهت له الدولة المصرية مع الأزمات المتتالية ، خاصة في القطاع الأقتصادي و الاجتماعي.


وأضاف محمد عزمي خلال لقائه عبر فضائية "dmc"، أن الأزمات التي تمر بها الدولة المصرية، دعت إلى إنشاء حوار وطني بين كافة القوى السياسية وكافة الأطراف و المشاركين داخل المجتمع.

وأشار  عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين إلى، أنه من ضمن التوصيات التي خرجت من المرحلة الاولى من الحوار الوطني، هي إعادة هيكلة القطاع الصناعي.

الحوار الدولة المصرية القطاع الاقتصادى حوار وطني القطاع الصناعى

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