برلماني: إعادة هيكلة قطاع الصناعة أحد توصيات الحوار الوطني|فيديو

قال النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، إن هذه المرحلة التي تمر بها الدولة المصرية تحتاج إلى الحوار وهذا هو ما توجهت له الدولة المصرية مع الأزمات المتتالية ، خاصة في القطاع الأقتصادي و الاجتماعي.



وأضاف محمد عزمي خلال لقائه عبر فضائية "dmc"، أن الأزمات التي تمر بها الدولة المصرية، دعت إلى إنشاء حوار وطني بين كافة القوى السياسية وكافة الأطراف و المشاركين داخل المجتمع.

وأشار عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين إلى، أنه من ضمن التوصيات التي خرجت من المرحلة الاولى من الحوار الوطني، هي إعادة هيكلة القطاع الصناعي.