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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية تتابع فعاليات الأسبوع التدريبي 30 بمركز سقارة

الدورات التدريبية
الدورات التدريبية بمركز سقارة

تابعت وزارة التنمية المحلية فعاليات  الأسبوع التدريبي 30 للخطة التدريبية بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة.

يأتي ذلك فى إطار جهود وزارة التنمية المحلية لرفع كفاءة جميع العاملين بالوزارة والمحافظات وفقًا لأحدث البرامج التدريبية، و استمراراً لتنفيذ مركز التنمية المحلية بسقارة للخطة التدريبية للمحليات للعام المالى الحالى.

ويتضمن ورشتي عمل  حول منظومة الموارد البشرية والتدريب (انطلاقه 6) وذلك للكيانات المسئولة عن منظومة الموارد البشرية والتدريب وبناء القدرات بالمحافظات والوزارة، وورشة العمل الثانية  "تنقيح حقائب دورات الـ TOT" لخريجي دورة الـ TOT الاساسية آخر عامين ، وذلك  بحضور 224 مشاركا.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تسعى بصورة مستمرة لتطوير منظومة التدريب على مستوى العاملين بالديوان العام وكل المحافظات وتنوع الفئات المستهدفة من برامجها التدريبية من مختلف الدرجات الوظيفية والمستويات الإدارية والإدارات الأكثر تأثيراً فى إصلاح منظومة الجهاز الإداري بالمحافظات ، مشيراً إلى أن التدريب يأتي في قمة أولويات الوزارة لرفع كفاءة العاملين بالمحليات مهنيًا، وإكسابهم مهارات ومؤهلات جديدة، ويفتح آفاقا جديدة أمامهم، تساعد فى تنفيذ استراتيجية مصر 2030.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن مركز تدريب سقارة يناقش الخطة التدريبية الجديدة للعام المالي 2024/2025 خاصة مع قرب انتهاء خطته للعام الحالى وذلك من خلال ورشة عمل منظومة الموارد البشرية والتدريب (انطلاقة6) حيث ستركز على مناقشة الاحتياجات التدريبية الواردة من المحافظات والوزارة لخطته التدريبية القادمة ، و مؤشرات قياس الأداء وكيفية وضعها ، ورأى المحافظات فى الدورات التخصصية ومدى الاستفادة منها ، والتعرف على الأساليب السبعة لتصنيف مؤشرات الأداء ، و اختيار دورية القياس ووحدة القياس والتراكمية المناسبة لكل مؤشر والتمكن من تطوير مؤشرات أداء متخصصة ، و المعوقات التى تواجه المركز عند التعامل مع المحافظات ، كما سيتم خلال الورشة تقييم خطة العام الحالى 2023/2024 المنفذة ( دراسة الأثر التدريبي على المحافظات )،ومناقشة استطلاع رأي المتدربين خلال تنفيذ الدورات بالمركز ، لافتاً الى تجميع ومراجعة الاحتياجات التدريبية ومدى إمكانية إدراجها فى الخطة الجديدة ومناقشة المقترحات الخاصة بالدورات التخصصية ومدى إمكانية إدراج دورات تخصصية جديدة ، وتنفيذ وتعديل ما تم مناقشته واعتماده للعرض ،ومدى استفادة المحافظات من خريجى الـTOT  .

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وزارة التنمية المحلية البرامج التدريبية المحافظات سقارة

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