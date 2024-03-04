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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: أزمة السكر لا زالت قائمة رغم تأكيدات الوزير بتوافره في المحافظات

وزير التموين والتجارة
وزير التموين والتجارة الداخلية

قال عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن أزمة السكر ما زالت قائمة ويجد المواطنون صعوبة في الحصول على السلعة من "السوبر ماركت" وغيرها من محلات البقالة، فضلا عن ارتفاع سعره لمستويات قياسية وغير مسبوقة إذا توافر في أي من المنافذ المشار إليها.

وأضاف "القطامي"، في تصريحات صحفية اليوم، أن استمرار أزمة السكر، تأتي على الرغم من تأكيدات وزير التموين الدكتور عليه المصيلحي، بتوافر السكر في جميع محافظات الجمهورية، وهذا غير صحيح تمامًا، مشيرًا إلى أن الوزارة لم تنجح كما تعهد الوزير في توفير السلع، وهذا يعني أنها لم تستطع القيام بالدور الرئيسي لها وهو توفير السلع.

وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن وزير التموين أصدر قرارًا بوضع الأسعار على السلع وبتحديد حد أقصى للسلع الأساسية، لافتًا إلى أنه يجب بالتزامن مع تحديد أسعار السلع ووضع حد أقصى لها، أن يتم توفيرها بمعدلاتها الطبيعية و أن يكون السعر عادلًا، لأن الأسعار المعمول بها في الأسواق حاليًا خرافية.

وطالب النائب بالتوسع في معارض أهلا رمضان مع دخول الشهر الكريم، وتوفير السلع بتخفيضات فعلية يمكن أن تسهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

السكر أزمة السكر النواب مجلس النواب معارض اهلا رمضان

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