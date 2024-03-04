عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توزيع كراتين مواد غذائية وبطاطين وملابس جديدة لدعم 475 أسرة بقرية القضابى بالفشن

صدى البلد



تحت رعايةمديرية التضامن الاجتماعى ببني سويف، نجحت جمعية الأورمان فى دعم عدد (475)أسرة ضمن الأسر الاولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرية القضابي بمركز الفشن فى محافظة بني سويف، وذلك من خلال توزيع عدد (50)كرتونة مواد غذائية، وعدد (150)بطانية، وعدد (100) لحاف، وعدد (500) قطعة ملابس جديدة .

بني سويف تستقبل 43 عضوا من نادي الجزيرة لزيارة المعالم الأثرية والسياحية

95 ألف جنيه..فوز مشروعي تخرج بجامعة بني سويف بتمويل أكاديمية البحث العلمي


جاء ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة بني سويف وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام الدكتور محمد هانى غنيم ، محافظ بني سويف، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
واكدت الدكتورة انجى حسن، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى ببني سويف، ان توزيع الكراتين والألحفة يتم وفق عدة معايير ثابتة أهمها شدة احتياج الاسر المستفيدة وقلة مواردها وان الاسر المستفيدة من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم وذلك إسهامًا منها في توفير احتياجاتهم الأساسية، وترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي. 
وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن توزيع الكراتين والألحفة والبطاطين جاء  لخدمة فئات غير القادرين ولتخفيف الأعباء المادية عنهم، فضلا  عن ادخال الفرحة فى قلوبهم فى شهر رمضان المعظم خاصة في القرى والنجوع  الأكثر احتياجًا في كل مراكز محافظة بني سويف.                                   
موضحا ان التوزيع تم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وأن استراتيجية العمل هذا العام خلال شهر رمضان تختلف عن السنين السابقة فسيتم بجانب توزيع كراتين المواد الغذائية توزيع لحوم على الأسر غير القادرة على أن ينتهى التوزيع تمامًا في الثلث الأوسط من رمضان ، وأنه هذا العام تسعى الجمعية إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقاصي المدن والقرى النائية والتي لا يمكن الوصول إليها.

السياحية الدكتورة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني الدعم والرعاية تصل تخفيف بني سويف ت بطانية بجامعة بني سويف لاس كرتونة مواد غذائية كراتين مواد غذائية كرتون وزارة التضامن وزارة التضامن الاجتماع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 نزل 300 جنيه في يوم|انهيار أسعار الذهب مجددا.. والسر في الدولار

رمضان صبحي في الزمالك بعد رفض الخطيب مقابلته.. مفاجأة جديدة

خلافات التوأم تتصاعد|اعتزال محمد صلاح اللعب الدولي شائعة.. وشوبير يطلب تدخل الوزير

تعويضات 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفي و20 ألفاً للمُصاب في حادث إيتاي البارود

«خراب السوق السوداء»|الدولار يفقد 30 جنيهًا من أعلى سعر.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

انخفاض جديد.. تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين

وفاة الفنان جميل برسوم بعد صراع مع المرض

قبل الحكم عليه .. اعترافات صادمة للمتهم في وفاة أشرف عبد الغفور

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يناقش نتائج زيارة لجنة وزارة التنمية المحلية للمراكز التكنولوجية

ترشيحاتنا

تزوير التوكيلات الرئاسية .. قرار قضائي عاجل بشأن أعضاء حملة أحمد طنطاوي

البحوث الفلكية تكشف حقيقة تعرض مصر لـ زلزال

بتهمة تزوير التوكيلات الرئاسية.. وصول أحمد طنطاوي للمحكمة

الرئيس السيسي يطلع على تطورات الموقف التنفيذي لإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية

المستشار عادل عزب: المكتبة الالكترونية للاتحاد العربى فرصة قوية لكسب الخبرات القانونية

إسرائيل تعلن سقوط 8 قتلى ومصابين في هجوم صاروخي من لبنان |فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شوكولاتة شباك زجاجي.. كيف احتفلت كادبوري بمرور 200 سنة على تأسيسها بإنجلترا

هترجعه بعد الحفلة.. جاكيت نسرين طافش يضعها في مأزق

بلح مدود.. احذر بعض الأنواع تباع بالأسواق

شمس الكويتية بإطلالة جريئة على إنستجرام| شاهد

فيديو

المحاربين القدماء تعقد مؤتمراً صحفياً بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم

سهام جلال: قابلت في مهنة الفن قلة القيمة علشان معنديش شلة ومعارف

سيدة مصرية تبهر العالم بطريقة دعمها لنساء غزة |شاهد

بحب مصر وعايز استثمر فيها .. ماذا قال خلف الحبتور مع أحمد موسى؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

اﻟﻤﺰﻳﺪ