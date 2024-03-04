توزيع كراتين مواد غذائية وبطاطين وملابس جديدة لدعم 475 أسرة بقرية القضابى بالفشن





تحت رعايةمديرية التضامن الاجتماعى ببني سويف، نجحت جمعية الأورمان فى دعم عدد (475)أسرة ضمن الأسر الاولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرية القضابي بمركز الفشن فى محافظة بني سويف، وذلك من خلال توزيع عدد (50)كرتونة مواد غذائية، وعدد (150)بطانية، وعدد (100) لحاف، وعدد (500) قطعة ملابس جديدة .



جاء ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة بني سويف وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام الدكتور محمد هانى غنيم ، محافظ بني سويف، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

واكدت الدكتورة انجى حسن، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى ببني سويف، ان توزيع الكراتين والألحفة يتم وفق عدة معايير ثابتة أهمها شدة احتياج الاسر المستفيدة وقلة مواردها وان الاسر المستفيدة من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم وذلك إسهامًا منها في توفير احتياجاتهم الأساسية، وترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن توزيع الكراتين والألحفة والبطاطين جاء لخدمة فئات غير القادرين ولتخفيف الأعباء المادية عنهم، فضلا عن ادخال الفرحة فى قلوبهم فى شهر رمضان المعظم خاصة في القرى والنجوع الأكثر احتياجًا في كل مراكز محافظة بني سويف.

موضحا ان التوزيع تم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وأن استراتيجية العمل هذا العام خلال شهر رمضان تختلف عن السنين السابقة فسيتم بجانب توزيع كراتين المواد الغذائية توزيع لحوم على الأسر غير القادرة على أن ينتهى التوزيع تمامًا في الثلث الأوسط من رمضان ، وأنه هذا العام تسعى الجمعية إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقاصي المدن والقرى النائية والتي لا يمكن الوصول إليها.