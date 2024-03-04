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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بني سويف تستقبل 43 عضوا من نادي الجزيرة لزيارة المعالم الأثرية والسياحية

صدى البلد

استقبلت محافظة بني سويف "أمس " فوجا سياحيًا مكون من 43 عضواً من أعضاء من نادي الجزيرة بالقاهرة، حيث تم التنسيق بين إدارة السياحة بالمحافظة وشركة مصر للسياحة لإرسال الفوج ، ضمن الأجندة السياحية المتفق عليها بين الشركة والمحافظة ، وتأتي تتويجا لجهود المحافظة  للنهوض بالقطاع السياحي وتنشيط السياحة الداخلية للمحافظة ( برنامج اليوم الواحد)،والتي يجري تنفيذها تحت إشراف ورعاية مباشرة من محافظ الإقليم  الدكتور محمد هاني غنيم

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وتضمن  البرنامج السياحي (برنامج اليوم الواحد) للفوج العديد من الأماكن والأنشطة السياحية والترفيهية والتاريخية، والذي بدأ بمنطقة واحة وهرم  ميدوم ، وعقب ذلك  زيارة لدير الأنبا أنطونيوس مركز ناصر، والذي يعد قيمة دينية وتاريخية كبيرة ومن أروع الأماكن التي يمكن أن يتضمنها برنامج السياحة الدينية والتاريخية والثقافية، حيث استقبل أعضاء النادي بعض رعاة الدير من  القساوسة لاطلاعهم على القيمة التاريخية والدينية للدير.

واستكمل  الفوج برنامجه السياحي بجولة نيلية للاستمتاع بالنيل والمناظر الطبيعية التي يمتاز بها الكورنيش، خاصة وأن بني سويف تمتلك مقومات وميزات تنافسية على مجرى النيل وكورنيش يمتد لمسافات طويلة ومجرى مائي يعد هو الأوسع وتظهر جزر نيلية بالمجرى بمثابة تحفة فنية ومنظر طبيعي خلاب ، بجانب جولة بالممشي النيل السياحي ومشاهدة النافورة الراقصة وحفل الفنون الشعبية

رافق الفوج السياحي كل من : الأستاذة رانيا عزت مدير عام إدارة السياحة بالمحافظة، الأستاذة  هبة السيد وكيل الإدارة العامة للسياحة، الاستاذ  محمد فتحي مسؤول الرحلات بالإدارة ، ومسؤولو الوحدات المحلية بالواسطى وناصر وبني سويف و الثقافة وإدارة  الكورنيش
 

الدكتور محمد هاني غنيم برنامج السياحة شركة مصر للسياحة كاديمية البحث العلمي لسياحة الداخلية لقطاع السياحي لبحث العلمي والثقافية وني والد ني سويف

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