بني سويف .. استمرار بيع منتجات مشروع الدواجن لليوم الثاني على التوالي

يواصل منفذ بيع منتجات مشروع الدواجن- شرق النيل استقبال المواطنين، حيث يتم بيع الرومي والدجاج وبيض المائدة بأسعار مناسبة، وسط إقبال ملحوظ على شراء منتجات المشروع ، وذلك ضمن التسهيلات التي تقدمها المحافظة بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل.

أعلن اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بالمتابعة الميدانية طوال اليوم لسير عملية البيع وسط التسهيلات اللازمة، والعمل عل تلبية طلبات المواطنين من السلع التي يوفرها المشروع، في اطار المساهمة الفاعلة من الجهاز التنفيذي للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة، لاسيما في ظل ارتفاع الأسعار في الوقت الراهن.

أكد السكرتير العام المساعد ،على تنفيذ تعليمات المحافظ الخاصة بأهمية واستمرار متابعة منظومة العمل بمشروع الدواجن ، الذي شهد تطويرا مما انعكس على مضاعفة الانتاجية، خاصة وأنه تمت اضافة عنبرين جديدين "أتوماتيك" (تربية وإنتاج ) لرفع الطاقة الإنتاجية ، مما يسهم بشكل كبير في زيادة المعروض لحوم الدواجن وبيض المائدة ويساعد في ضبط الأسعار في السوق المحلي بالمحافظة، ويحقق الاكتفاء الذاتي من هذه السلع.