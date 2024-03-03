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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد افتتاحه "تجريبياً" الجمعة الماضي

محافظ بني سويف يناقش تقرير لجنة إدارة مشروع سوق السيارات عن اليوم الأول

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، تقريراً أعدته اللجنة المُشكلة لإدارة مشروع سوق السيارات ، والذي تم افتتاحه " بشكل تجريبي" الجمعة الماضي ، لخدمة أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة ،على مساحة  2 فدان بالقرب من منزل محور عدلي منصور من ناحية الشرق ، وتم  دعمه ببعض المرافق والخدمات الأساسية ، ضمن خطة المحافظة لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد ومقومات المحافظة ، وذلك في إطار الاستراتيجية التنموية المحلية العامة للمحافظة.


وتضمن التقرير ، الذي عرضه  مؤمن على رئيس اللجنة ، الإشارة إلى أن أول يوم عمل للسوق " الافتتاح التجريبي" قد شهد دخول 300 سيارة موزعة بواقع ( 200 سيارة تابعة لأصحاب معارض وتجار السيارات + 100 سيارة تابعة لمواطنين)، وبلغ عدد حالات البيع 22 سيارة منها ( 5 حالات بيع بمعرفة أصحاب المعارض + 17  حالة بيع لسيارات لمواطنين) ، حيث شارك في اليوم الأول للسوق 36 معرضاً على مستوى مراكز ومدن المحافظة ، وذلك في ظل توفير مجموعة من الخدمات الطبية والأمنية والمرورية  والبريدية

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من جهته أكد المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ،  أهمية تضافر جهود الجهات المعنية خاصة في المراحل الأولية للبدء في تشغيل سوق السيارات ، مع التأكيد على دور أصحاب المعارض في الدفع بالمشروع ،مما يشجع على  إمكانية زيادة المساحة المخصصة ، ودعمها بمزيد من الخدمات وتوفير كافة التيسيرات اللازمة في هذه المنطقة، لاسيما في ظل وقوعه في مكان حيوي متميز

الاستغلال الامثل الاستراتيجي الإفتتاح التجريبي والمحافظات منطقة محافظ بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف محور عدلي منصور

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