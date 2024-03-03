محافظ بني سويف يناقش تقرير لجنة إدارة مشروع سوق السيارات عن اليوم الأول

بعد افتتاحه "تجريبياً" الجمعة الماضي

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، تقريراً أعدته اللجنة المُشكلة لإدارة مشروع سوق السيارات ، والذي تم افتتاحه " بشكل تجريبي" الجمعة الماضي ، لخدمة أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة ،على مساحة 2 فدان بالقرب من منزل محور عدلي منصور من ناحية الشرق ، وتم دعمه ببعض المرافق والخدمات الأساسية ، ضمن خطة المحافظة لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد ومقومات المحافظة ، وذلك في إطار الاستراتيجية التنموية المحلية العامة للمحافظة.



وتضمن التقرير ، الذي عرضه مؤمن على رئيس اللجنة ، الإشارة إلى أن أول يوم عمل للسوق " الافتتاح التجريبي" قد شهد دخول 300 سيارة موزعة بواقع ( 200 سيارة تابعة لأصحاب معارض وتجار السيارات + 100 سيارة تابعة لمواطنين)، وبلغ عدد حالات البيع 22 سيارة منها ( 5 حالات بيع بمعرفة أصحاب المعارض + 17 حالة بيع لسيارات لمواطنين) ، حيث شارك في اليوم الأول للسوق 36 معرضاً على مستوى مراكز ومدن المحافظة ، وذلك في ظل توفير مجموعة من الخدمات الطبية والأمنية والمرورية والبريدية

من جهته أكد المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، أهمية تضافر جهود الجهات المعنية خاصة في المراحل الأولية للبدء في تشغيل سوق السيارات ، مع التأكيد على دور أصحاب المعارض في الدفع بالمشروع ،مما يشجع على إمكانية زيادة المساحة المخصصة ، ودعمها بمزيد من الخدمات وتوفير كافة التيسيرات اللازمة في هذه المنطقة، لاسيما في ظل وقوعه في مكان حيوي متميز